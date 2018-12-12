2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Sorfalak a parlamentben

Hír TV

2018. december 12., szerda 21:07, frissítve: szerda 21:16

Botrányos körülmények között szavazott az Országgyűlés a Munka Törvénykönyvének módosításáról. Az ellenzék nem engedte a helyére levezető elnököt, aki végül a padsorokból vezette az ülést. Vendégünk volt Böröcz László a Fidesz frakcióvezető-helyettese

...és ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász

 

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