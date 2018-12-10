2018. december 10.,
hétfő, Judit napja

Sétáló Budapest

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2018. december 10., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:39

Eldőlt, hogy az LMP Puzsér Róbert független főpolgármester-jelöltet támogatja a jövő évi önkormányzati választáson. Vendégünk Keresztes László Lóránt, a párt társelnöke volt.

 

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