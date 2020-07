Ruszin Romulusz: A 2021-es költségvetés a családokról és a gazdaság újraindításáról szól

Európa visszavonulóban van, az elmúlt több mint 20 évben válságról válságra haladt az unió - mondta a miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciáján. Orbán Viktor közölte: probléma, hogy minden válságot másként kezeltek Nyugat- és Közép-Európában. Fontos, hogy a kontinensen elsősorban a belső problémákra koncentráljanak. Nemcsak az életszínvonal, hanem a politikai erő tekintetében is erősebbé kell válnia az EU-nak - erről tárgyalt a magyar, a szerb és a szlovén kormányfő Francoise Xavier Bellamy francia EP-épviselővel az Európa Cenzúrázatlanul videókonferencián. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a világban zajló folyamatok döntésre kényszerítik az uniót és a tagországokat, hogy sikerül-e ismét közös útra lépni. Az Európai Unió létrejöttének egyik oka az erőegyensúly elérése volt a kontinensen, a Brexit azonban jelentős mértékben felborította ezt, így új egyensúlyra van szükség - mondta a szlovén miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciáján. Öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4210 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma, immár negyedik napja változatlanul 589 fő, 2885-en már meggyógyultak. Nagyon nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 232 ezer kérdőívet töltöttek ki a magyar emberek - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Gyurcsány-pártiak folytatták a nemzeti konzultáció elleni akciójukat Veresegyházán. Tagadja a DK, hogy gyűjtenék a nemzeti konzultációs íveken szereplő neveket és lakcímeket. A Hír Tv-nek nyilatkozó aktivisták azt mondták, hogy az adatokat maguk az érintettek tépik le a borítékokról, hozzájuk csak az ívek kerülnek. További kilépőkre számítanak a Jobbik képviselői. Brenner Koloman szerint bármi elképzelhető most a Jobbikban. Vona Gáborral egyeztetett Karácsony Gergely - erről tanúskodik az a fotó, amelyet a PestiSrácok egyik olvasója küldött a portál szerkesztőségébe. Milliárdokat örököltek a fideszes vezetéstől a baloldali önkormányzatok, mégsem vállalnak szolidaritást – írja a Magyar Nemzet. Miközben az elvonásokra panaszkodnak a baloldali polgármesterek, a nagyobb települések friss zárszámadásából az derül ki, hogy az előző fideszes vezetéstől milliárdos maradványokat örököltek. Az ideihez képest jövőre 17 százalékkal - 118 milliárd forinttal - több forrást biztosít az önkormányzatoknak a központi költségvetés - közölte Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. A baloldali önkormányzatok alkalmatlanságát bizonyítja az, hogy a kapott forrásaikból nem tudnak gazdálkodni - mondta Kósa Lajos, aki szerint alaptalan a baloldali önkormányzatok vádaskodása, hogy a kormány pénzt vonna el a településektől. Januártól - bizonyos kivételekkel - a kereskedők kötelesek lehetővé tenni az úgynevezett elektronikus fizetést, a változtatás a feketegazdaság ellen is hatásos lehet - mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. 400 millió forint pályázati keret áll rendelkezésre a nemzetiségi beruházásokra - jelentette be Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Somogy megyében 39 vállalat 16,5 milliárd forintnyi fejlesztést hajt végre, 8 milliárd forintnyi kormányzati támogatással, amellyel 6600 munkahelyet védenek meg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Somogy megyében 341 vállalkozás nyert el 630 millió forintnyi munkahelyvédelmi támogatást, amivel 3850 ember munkahelyét sikerült megmenteni - mondta Gelencsér Attila kormánypárti országgyűlési képviselő. Több mint 22 milliárd forintért zajlanak állami, ökoturisztikai fejlesztések az erdőgazdaságoknál - közölte Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. A csecsemőgondozási díj 2021 júliusában történő megemelése több tízezer forint megtakarítást jelent majd a családoknak - jelentette ki a Fiatal Családosok Klubjának elnöke. Nemzeti érdek a tudomány és a politika együttműködése, ezért a két terület között kétirányú kommunikációra van szükség - mondta el Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia frissen megválasztott elnöke. Rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat jövőre a Magyar Honvédség - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elfogadhatatlan Magyarország szempontjából a jelenlegi Európai Uniós keretköltségvetésről szóló javaslat, mert többszörös igazságtalanságot tartalmaz – mondta Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: az 1850 milliárd eurós javaslatcsomagról a tagállamok álláspontja nagyon távol áll egymástól. A balkáni útvonalon fokozódik az illegális migránsok mozgása - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A világon 11 799 443 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 543 558, a gyógyultaké pedig 6 424 448 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Bizonyítékokat találtak arra, hogy a koronavírus a levegőben is terjed - ismerte be az Egészségügyi Világszervezet, amely ismét figyelmeztetett arra is, hogy a járvány világszerte gyorsul. Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon, a Szlovéniából és Magyarországról érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak majd a Balkánról érkezőkre és a buszokra - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Romániában meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzések száma, az elmúlt 24 óra alatt 555 újabb koronavírus-fertőzést vettek nyilvántartásba. A szlovén kormány ismét betiltja a tízfősnél nagyobb összejöveteleket, hogy lassítsa az új típusú koronavírus terjedését. A szerb rohamrendőrség könnygázzal oszlatta Belgrádban a járványügyi szigorítások ellen tiltakozókat, akik a parlament épületébe próbáltak bejutni. Rekordmértékben növekedett a koronavírusos fertőzöttek száma Bulgáriában, ahol a helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint egy nap alatt 188 esetet regisztráltak, 14-gyel többet, mint egy nappal korábban. Jelentősen, mintegy 114 esettel - az előző napinál 51-gyel többel - nőtt a koronavírusos megbetegedések napi esetszáma Kijevben, miután lazítottak a korábban elrendelt karanténszabályokon. Olaszországban az egy nap alatt regisztrált halálos áldozatok száma 15-re csökkent, a járvány következtében eddig csaknem25 ezren hunytak el. Az új francia miniszterelnök, Jean Castex kizárta annak a lehetőségét, hogy ismét általános karantént vezet be a kormány, ha újból erőre kap a koronavírus-járvány Franciaországban. Meghaladta a 700 ezret az igazolt Covid-19-fertőzések száma Oroszországban, Moszkvában a halálozások száma 4 ezer fölé emelkedett. Korlátozzák a közösségi közlekedést Izraelben, mert egyre erősöik a koronavírus-járvány második hulláma. Meghaladta a 300 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma Chilében, a járvány által legsúlyosabban érintett latin-amerikai országban. Brazíliában több mint 1200-an hunytak el a Covid-19-betegség következtében az utóbbi 24 órában. Meghaladta a félmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma Afrikában - közölte az Egészségügyi Világszervezet pretoriai regionális irodája. A koronavírus-járvány újabb felbukkanásától tartanak Hongkongban, miután 19 belföldi fertőzéses esetet regisztráltak a városban - számolt be internetes oldalán a South China Morning Post című hongkongi lap. Legalább 90 napos, kétoldalú tűzszünetet sürgetett a Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű kolumbiai gerillaszervezet a koronavírus-járvány megfékezése és a béketárgyalások újraindítása végett. Hatan életüket vesztették és tizenheten megsebesültek egy pokolgépes merényletben az északkelet-szíriai Tell-Abjad határvárosában - közölte a török védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok vízummegszorításokat vezet be a tibeti elnyomásban felelősséget vállaló kínai tisztségviselők számára - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A japán kormánypárt azt kéri Abe Sindzó miniszterelnöktől, hogy Peking hongkongi politikája miatt vonja vissza a kínai elnöknek küldött, tokiói állami látogatásra szóló meghívóját. Hatan meghaltak és kilencen megsérültek a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében tomboló erdőtűzben. Nem érkezett meg az elsőrendű vádlott halotti anyakönyvi kivonata, emiatt nem tudott végleges döntést hozni az úgynevezett Szeviép-ügyben harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla, ezért elnapolta a határozathirdetést július 30-ára. Akasztón fogták el az állampusztai börtön közeléből múlt szombaton, munkavégzés közben megszökött rabot a kalocsai és kiskőrösi rendőrök - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Egészséges csecsemőt hagytak a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet babamentő inkubátorában - közölte az intézmény. Márton Gábort nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában ezüstérmes MOL Fehérvár FC vezetőedzőjének. Supka Attilát nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda vezetőedzőjévé. Visszatér a Forma-1-be a kétszeres világbajnok Fernando Alonso - jelentette be a Renault csapat. Újítással készülnek a szervezők az augusztus 1-jei 38. Balaton-átúszásra, amelyen idén a klasszikus 5200 méteres táv felét is lehet teljesíteni.