Rusvai Miklós: Két oltás véd igazán

A rászorulók esetében a kormánynak nem áll szándékában kivezetni a hitelmoratóriumot -mondta a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok debreceni frakcióülése után. Kocsis Máté közölte: a gazdaság újraindítása és a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultáció volt a frakcióülés fő témája. Újabb 113 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, meghalt 4 krónikus beteg. Már több mint 5,3 millió embert beoltottak, közülük csaknem 4,3 millióan a második dózist is megkapták. Két oltás véd megfelelő hatékonysággal - hangsúlyozta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Nincs helye semmilyen szexuális tartalomnak a gyerekszobában - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok kihelyezett frakcióülését követően. Kocsis Máté szerint a pedofilellenes törvény célja a gyermekek védelme, valamint az, hogy a szülők dönthessenek arról, mire nevelik gyermekeiket, ne pedig az állam, civil szervezetek vagy médiaszolgáltatók. A pedofil törvény elfogadása miatt a baloldali kampány részeként ismét elindultak Magyarország ellen a liberális gőzhengerek - írta 10. szamizdatában Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök szerint a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeket radikálisan védelmező új jogszabály miatt verik félre az európai harangokat, pedig az új törvény semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik. Czeglédy Csaba utasítására sorban vonják vissza vallomásukat a per vádlottjai - mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a Kecskeméti Törvényszék előtt a Czeglédy-per tárgyalását megelőzően. Nem ismerte el bűnösségét Czeglédy Csaba a Kecskeméti Törvényszéken az általa irányított Human Operator Zrt. ügyében. Azonnali válságkezelő intézkedéseket javasol a Magyar Autóklub Karácsony Gergely főpolgármesternek a jelentős budapesti közúti lezárások hatásának enyhítésére. Tüntetők zavarták meg Gyurcsány Ferenc utcafórumát. A tapolcai eseményen a DK szimpatizánsai mellett olyanok is részt vettek, akik kérdőre szerették volna vonni a bukott miniszterelnököt korábbi tettei miatt. A járvány, a népvándorlás és a gazdasági kihívások mellett Magyarországon az is veszély, ha a múlt tér vissza - mondta Kocsis Máté, a Fidesz-frakcióvezetője. A baloldalnak két cikluson keresztül lehetősége volt megmutatni, hogyan képzeli el a kormányzást és válság idején hogyan kezelje azt - mondta Palóc André, a Százavég Alapítány vezető elemzője volt a Magyarország élőben extra című műsorunkban. Öt helyet lépett előre Magyarország az IMD svájci üzleti iskola Versenyképességi Központja által kiadott versenyképességi rangsorban - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A pedofilellenes törvény nem az LMBTQ személyek jogait csorbítja, hanem a gyermekeket és a családokat védelmezi, ez lenne a demokrata kormányok valódi kötelessége – nyilatkozta a Hír Tv-nek a kiskorúak védelmét képviselő olasz szervezet alelnöke. Lendva díszpolgárává választották Szijjártó Pétert. Az elismerést a szlovéniai, muravidéki város polgármestere, Magyar János adta át a külgazdasági és külügyminiszternek. A magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő nemzetrészek ereje adja össze, ezért kulcsfontosságú, hogy a határon túl élő magyar nemzeti közösségeket folyamatosan támogassák - jelentette ki Szijjártó Péter a szlovéniai Lendván. A magyar és a szlovén gazdaság egyre több szálon kötődik egymáshoz, ez a szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság gyorsan tudjon újraindulni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mariborban. „Állandóan harcolnunk kell a nemzeti érdekeinkért az EU-ban, és nem szabad naivnak lennünk, mert ebben a klubban minden tagállam mindig a nemzeti érdekeiért küzd” - mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök. Már több mint 176,9 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában július elsejétől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon, kinyithatnak a több mint egy éve zárva tartó éjszakai szórakozóhelyek is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A tavaly júliusi szintre esett vissza a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem 1200 új beteget jegyeztek fel, az adatok nem sokkal térnek el az előző két napiétól, így a járvány jelenleg stagnálást mutat. Ősszel visszatérhet a koronavírus, és akár súlyosabb járvány is kialakulhat, ezért minél több embernek kell beoltatnia magát, hogy a társadalom védve legyen - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök. Románia több tízmillió felhalmozott vakcinát adhat el ebben az évben az oltakozási kedv csökkenése miatt. Enyhülnek a beutazási feltételek Franciaországban a Kanadából és az Egyesült Államokból érkezőknek a koronavírus-járvány visszahúzódásának köszönhetően - jelentette be a francia kormány. A brit felnőtt lakosság több mint 80 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, és csaknem 60 százalékuknak mindkét adagot beadták. A német CureVac biotechnológiai cég bejelentette, hogy csupán 47 százalékban hatékony a vakcinája a koronavírus ellen. A vállalat több száz millió dózist szállított volna oltóanyagából az Európai Uniónak. Fegyveresek megöltek egy rendőrt, öt tanárt és több diákot elraboltak a nigériai Kebbi állam egyik iskolájából. Tárgyalni kíván a brit kormány az Európai Unió tagországaival a Nagy-Britanniában élő uniós, illetve az EU-ban élő brit állampolgárok választási és választhatósági jogainak kölcsönös további garantálásáról. Nyilakkal lőtték tüntető indiánok Brazília fővárosában a kongresszus épületének ablakait, így tiltakozva egy törvénytervezet ellen, amely megrövidítené jogaikat rezervátumaik földterületéhez. Nemzetközi partnerekkel közösen folytatná a Hold-kutatást Kínai és Oroszország a nemzetközi Hold-kutatási állomáson - adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Hétfőn nyolc órától ismét megnyílik a forgalom előtt a drávaszabolcsi határátkelőhely a magyar-horvát határszakaszon. Banki adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közleményükben azt javasolják, hogy senki ne adja meg felhasználónevét, jelszavát vagy a bankkártyája adatait, ne telepítsen semmilyen alkalmazást idegenek kérésére. Egy több száz millió forintból kialakított droggyárat számoltak fel a rendőrök Kecskeméten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. BKK: Életbe lépett az iskolai szünetben érvényes menetrend, valamint a járványveszély csökkenése miatt újra használhatók az első ülések a járműveken. A hétvégén érkezik az idei első hőhullám - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Eb: Ukrajna - Észak-Macedónia 2:1; Dánia - Belgium 1:2 Babos Tímea kikapott a nottinghami füvespályás női tenisztorna nyolcaddöntőjében. Babos Tímea az ausztrál Arina Rodionova oldalán párosban bejutott az elődöntőbe a nottinghami füvespályás női tenisztornán. Női vízilabda világliga, negyeddöntő: Magyarország - Spanyolország 10:8 A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének döntése értelmében Bicsák Bence, Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia és Tóth Tamás indulhat a tokiói olimpián.