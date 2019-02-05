2019. február 6.,
szerda, Dorottya, Dóra napja

Rezsicsökkentés

Hír TV

2019. február 5., kedd 23:24, frissítve: kedd 23:28

Kevesebb mint a felére csökkent a magyarok közműtartozása, ami a kormány szerint a rezsicsökkentésnek is köszönhető. De meddig tarthatók a jelenlegi szinten az energiaárak? A stúdióban járt Kaderják Péter energiaügyekért felelős államtitkár.

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