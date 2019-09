Rétvári: A diáksztrájk egy politikai esemény volt az önkormányzati választások előtt

Folytatódott ma a tiltakozás, amely az oktatás átszervezése ellen irányult és egy Szabadegyetem nevű szervezet hirdette. Ezzel kapcsolatban Rétvári Bence a következőket mondta:

„Ha még a baloldali médiumoknak olvassuk a beszámolóit, akkor is azt láthatjuk, hogy ez egy újabb sikertelen akció volt, hiszen emlékezhetünk arra, hogy jó pár hónappal ezelőtt már két pedagógus sztrájkot is szerveztek. Félszáz résztvevője sem volt a kettőnek együttvéve. Most egy diáksztrájkot akartak szervezni, kiderült, hogy a kétszázad százaléka sem csatlakozott a diákoknak. Ha abból indulunk ki, amit a baloldali médiumok is közöltek nyilván nem lefelé nivellálnák ezt a számot, hanem inkább fölfelé. Ez ismételten egy sikertelen akció volt, politikai akció, nyilván az önkormányzati választásokra időzítve, de nem találkozott a politikai szándékú sztrájk szervezőknek a szándéka és a korábban magyar pedagógusoknak most a magyar diákoknak a szándéka.”

Az államtitkár szerint hamisak azok az állítások is, melyek szerint tanárhiány lenne Magyarországon. Rétvári Bence ezt azzal indokolta, hogy a statisztikák szerint egy tanárra egy héten átlagosan egy helyettesítés jut.

„Itt hetente Magyarországon átlagosan egy pedagógusra 0,75 tanóra, tehát nem egészen egy tanóra jut. Hogyha nyilván gigantikusan sok betöltetlen álláshely lenne, akkor nyilván sok lenne a helyettesítés. De ezekből a számokból, amelyek teljesen egyértelműek, az interneten egy elektronikusan kezelt adatbázisból keletkezik, tehát pontosan mindenki látja az órabeosztását és az alapján történik, és minden tanár látja hova megy mikor megy. Ez a belső informatikai rendszere az oktatásnak. Ebből egyértelmű, hogy tényleg egy tanórányi idő sincsen, amit átlagosan helyettesítéssel kell töltenie egy tanárnak.”

A műsorban szó volt arról is, hogy soha ennyi forrás nem jutott gyermekétkeztetésre.

„Több forrás van, több a jogosult is. Ebből kifolyólag szerencsére több településre is jut el. Ha nagyjából nézem a számokat 2010-ben 2550 település környékén volt ez a szám, ahova eljutott, most pedig 2900. 350 településsel többen biztosítunk ma a gyermekeknek szociális étkeztetést, mint ahány településen 2010-ben volt. Ez annak is köszönhető, hogy leginkább a bölcsődés és óvodás korban, de iskolás korban is kiszélesítettük azoknak a táborát, akik jogosultak.”

