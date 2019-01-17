2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Rekordév

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2019. január 17., csütörtök 21:15, frissítve: csütörtök 21:46

Minden idők legjobb évét zárta a turizmus 2018-ban. 8 év alatt a magyar szálláshelyek megduplázták bevételüket. Vendégünk volt Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró.

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