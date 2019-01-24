2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Rekord

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 22:05, frissítve: csütörtök 22:42

Világviszonylatban is rendkívüli ütemben drágultak a lakásárak tavaly Budapesten. Mit? Hol? Mennyiért? Vendégünk volt Balla Ákos ingatlanszakértő. 

 

 

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