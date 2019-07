Regős Gábor: Nem árt, ha óvatosak vagyunk, felkészülünk, hogy lehetnek gazdasági problémák

A Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára - 2715 nemzetiségi választás lehet az országban október 13-án. Fidesz: A kormánypártok a gyarapodást kínálják, míg az ellenzék csatatérré változtatná az önkormányzatokat. Az ellenzék programja az önkormányzatok csatatérré változtatása az októberi választásokon, a kormánypártok ezzel szemben az építkezést, a fejlesztést és a gyarapodást kínálják a választópolgároknak - mondta Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Az előválasztások csak arra jók, hogy kiélezzék a konfliktusokat az ellenzéki pártok között - közölte Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet vezető elemzője. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje járatlan a fővárosi ügyekben, ugyanakkor zuglói modellről beszél, miközben az általa vezetett XIV. kerületben kaotikus állapotok vannak - mondta Tarlós István főpolgármester. Hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást Karácsony Gergely hivatala és a kerület sportcentruma közötti ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság - tudta meg a Pestisrácok. Tényi István azután tett feljelentést, hogy egy kiszivárgott levél szerint az önkormányzat és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. között több százmillió forintos irreális követelés és pénzmozgás történt. 20 ezer tonna hulladék Hódmezővásárhelyre szállítását kezdeményezte egy olasz cég, Márki-Zay Péter (független) polgármester azonban erről nem tájékoztatta az embereket - jelentette ki Cseri Tamás (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő. A külföldről hazatelepülők, az ápolási és gyermekek otthongondozási díjában részesülők és a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplők is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezmény speciális változatát, a falusi csokot – mondta Gyopáros Alpár. Májusban a bruttó és a nettó átlag keresetek 11,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál, az áprilisi 9 százalék után ismét kétszámjegyű volt a növekedés - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kormányzati intézkedések, köztük az adócsökkentés, a kormány és a versenyszféra között létrejött megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról hozzájárultak a bérek növekedéséhez - mondta Marczinkó Zoltán államtitkár. Több mint egymilliárd forint értékű beruházással növelte kutatásfejlesztési és innovációs kapacitását az elektronikai alkatrészt gyártó TDK Hungary Components Kft. európai uniós támogatással. Az internetet használó magyarok a legnyitottabbak a digitális megoldások alkalmazására a kelet-közép-európai régióban - derül ki az EY nemzetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég kutatásából. Elkészült a MÁV-Start Zrt. első húsz új generációs InterCity-kocsija. Jövő év márciusára halasztotta a jegybank az azonnali fizetési rendszer bevezetését annak érdekében, hogy minden bank megfelelően fel tudjon készülni. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta a Fidesz észak-macedón testvérpártjának vezetőségét. Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, még zsebpénzt is kapnak a tanulók a külföldi nyelvtanfolyamokon - mondta Bartos Mónika miniszteri biztos. A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et - közölte a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. A magyar kormány családtámogatási intézkedéseit és a kabinet családok iránit elkötelezettségét méltatta az amerikai Fox News hírtelevízió kommentátora, Tucker Carlson. A magyar családtámogatási politika minden eleme jó - hangsúlyozta a Fox News hírtelevízió kommentátora. Menedékjoggal Svájcban élő az az eritreai származású férfi, aki vonat elé lökött egy anyát a kisfiával a németországi Frankfurtban, indítéka továbbra is ismeretlen – közölte a berlini belügyminisztérium. Csütörtöktől tilos lesz az egész arcot takaró burka viselése Hollandiában, miután életbe lép a burka-törvény - a tilalom kiterjed a kórházakra, a kormányzati szervekre, az iskolákra és a tömegközlekedésre is. A brit kormány nem akar fizikai határellenőrzést az ír-északír határon - hangsúlyozta Boris Johnson brit kormányfő. Az amerikai kormány hivatalosan felkérte Németországot, hogy Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt működjék közre az Arab-öböl bejáratánál fekvő Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának biztosításában. A lehető leghamarabb felelősségre vonják öt tüntető diák minapi lelövésének a tetteseit - ígérte Abdel-Fattáh al-Burháni, a Szudánt irányító Átmeneti Katonai Tanács vezetője. Ismét összecsaptak a tüntetők és a rendőrök Hongkongban, miután több őrizetbe vett demonstráló ellen vádat emelnek lázadás címén. Hatvanadik születésnapján hivatalosan is beiktatták tisztségébe Malajzia 16. királyát, Sultan Tengku Abdullahot. Lemondott a paraguayi külügyminiszter a Brazíliával kötött energiaipari megállapodás miatt. Csaknem négyezer civilt öltek vagy sebesítettek meg az afganisztáni fegyveres konfliktusban az idei év első felében - olvasható az ENSZ-jelentésében. A Fülöp-szigeteken történik a legtöbb, földhasználati jogok miatti gyilkosság - közölte a brit Global Witness nevű emberi jogi szervezet. Több mint százmillió banki ügyfél adataihoz jutott hozzá egy hekker az Egyesült Államokban és Kanadában. Halálbüntetésre ítélték felesége meggyilkolása miatt Mohammad Ali Nadzsafit, Teherán egykori polgármesterét, Irán volt alelnökét - közölte az iráni állami televízió. Lemondott Nicole Moga román belügyminiszter a nemi erőszak és gyilkosság áldozatává lett 15 éves lány ügye miatt. Pénzbüntetés fejében kiengedik Kenderesi Tamást Dél-Koreából – mondta a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya. Rendkívüli állapotot vezettek be az orosz távol-keleti Habarovszki terület 15 járásában az áradások miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség és a zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész országra. Harmincöt illegális bevándorlót talált a Kelebia Határrendészeti Kirendeltség egy Szerbiából érkező tehervonaton. A Dunán történt halálos tömegszerencsétlenség ügyében a hajóskapitány letartóztatását indítványozza az ügyészség. A Csongrád Megyei Főügyészség indítványának helyt adva a Czeglédy Csaba elleni büntetőeljárás folytatásáról döntött a Szegedi Ítélőtábla. Vádat emelt Fenyő János megölése ügyében Gyárfás Tamás ellen felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt a Fővárosi Főügyészség. Több mint 70 ezer doboz cigarettát foglalt le a NAV Komárom-Esztergom megyében. Villamossal ütközött egy kisbusz Budapesten - tíz ember megsérült, közülük ketten életveszélyesen. Kitzbüheli salakpályás férfi tenisztorna: Fucsovics Márton kikapott attól a spanyol Albert Ramos-Vinolastól, aki vasárnap megnyerte a gstaadi versenyt. Nguyen Anasztázia teljesítette a világbajnoki induláshoz szükséges szintet távolugrásban az atlétikai országos bajnokságon. Nyári összetartáson vesz részt a magyar férfi kosárlabda-válogatott Kecskeméten. Muszbek Mihály szerint az elmúlt szezonban sportszakmailag előrelépett a magyar labdarúgás, és ehhez hasonló eredményesség csak egyszer fordult elő az elmúlt tíz évben. Idén nyáron hetedik alkalommal rendezi meg Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi gyerekeket megcélzó Sportos vakáció a városban elnevezésű programját.