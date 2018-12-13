Regionális központ

2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

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2018. december 13., csütörtök 20:00

BMW-gyár, Európa Kulturális fővárosa, határon átnyúló együttműködés a Partiummal. Kelet-Magyarország centruma lenne Debrecen. A fejlesztésekről a cívis város polgármestere, Papp László beszélt.

 

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