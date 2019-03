KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAG EGYETLEN PONTJÁT SEM HAJTJA VÉGRE. ORBÁN VIKTOR: ARRA KÉREM A MAGYAR EMBEREKET, MENJENEK EL SZAVAZNI ÉS MUTASSUK MEG BRÜSSZELNEK MÁJUS 26-ÁN KOSSUTH RÁDIÓ. DK: AZ ELLENZÉK BENYÚJTOTTA AZ OTTHONÁPOLÁSI MINIMUMRÓL SZÓLÓ KÖZÖS HATÁROZATI JAVASLATOT A PARLAMENTNEK. FIDESZ: KÉTSZÍNÛ, AMIT AZ ELLENZÉK AZ OTTHONÁPOLÁS ÜGYÉBEN MÛVEL. GYÜRE CSABA KAPJA A HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ LEMONDÁSÁVAL MEGÜRÜLÕ JOBBIKOS ORSZÁGGYÛLÉSI MANDÁTUMOT DÖNTÖTT A PÁRT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ NVB NYILVÁNTARTÁSBA VETTE A HAZA PÁRTJÁT, A ROMA SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT, A MOMENTUM MOZGALMAT ÉS A ZÖLDEK PÁRTJÁT AZ EP-VÁLASZTÁSRA. NÉPSZERÛ A KORAI ÓVODAKEZDÉS, A PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLÕK KÖZÖTT EGYETÉRTÉS VAN A MIELÕBBI KEZDÉS HASZNOSSÁGÁT ILLETÕEN MAGYAR NEMZET. BÁNKI ERIK: A JOGI FELTÉTELEK ADOTTAK LESZNEK A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK BUDAPESTRE KÖLTÖZÉSÉHEZ. ITM: AZ IDEI TESZEDD! ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ SIKERE AZT MUTATJA, HOGY ÖSSZEFOGOTT AZ ORSZÁG EGY TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT. HATVANMILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A JEGYBANK A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓIRA. A MÁV-NÁL ALÁÍRTÁK AZ IDEI, 5 SZÁZALÉKOS BÉRFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁST A VASÚTI ÉRDEKEGYEZTETÕ TANÁCS HÉTFÕI ÜLÉSÉN. MEGKEZDÕDÖTT A HÚSVÉTIG TARTÓ ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. MEGKEZDÕDÖTT A NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYÛJTÉS A TEMPLOMOKBAN ÉS AZ EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖZPONTOKBAN - KÖZÖLTE A KATOLIKUS KARITÁSZ IGAZGATÓJA AZ M1-EN. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP IBRÁNYBAN, A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLEN JELÖLT INDUL - KÖZÖLTE A JEGYZÕ. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK VASÁRNAP A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZELEVÉNYEN, MIUTÁN AZ EDDIGI POLGÁRMESTER ELHUNYT. ÁPRILIS 1-JÉIG PÁLYÁZHATNAK UTAZÁSI TÁMOGATÁSRA A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA UTAZÓ 13 ÉS 19 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK. OMSZ: ÉJSZAKAI MENTÉSRE IS ALKALMASAK LESZNEK AZ ÚJ HELIKOPTEREK M1. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: TOVÁBBRA SINCS MEG A TÖBBSÉG A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁHOZ. A FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT FEL KELL KÉSZÜLNI A LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYVRE IS, A BREXIT KAPCSÁN. KÖVÉR LÁSZLÓ: AZ EURÓPAI TÉRSÉG CSAK AZ EU-N BELÜLI EGYÜTTMÛKÖDÉS HATÉKONYABBÁ TÉTELÉVEL ÕRIZHETI MEG A SÚLYÁT A VILÁGBAN MONDTA A HÁZELNÖK A FELVIDÉKI PÕSTYÉNBEN. KRAKKÓBAN MEGKEZDÕDÖTT ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSI PERE. AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER EGYSÉGESSÉ TENNÉ ÉS KORLÁTOZNÁ A MENEDÉKKÉRÕKNEK FIZETHETÕ ÓRABÉRT. SZLOVÉNIÁBAN AZ IDÉN 1330 MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A HATÓSÁGOK, AMI KÖZEL A KÉTSZERESE A TAVALYINAK - MONDTA A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER. ERÕS EUROKÍNAI PARTNERSÉGÉRT EMELT SZÓT HÉTFÕN EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ, MIUTÁN FOGADTA HIVATALÁBAN HSZI CSIN-PING KÍNAI ÁLLAMFÕT. AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: MUELLER NEM TALÁLT BIZONYÍTÉKOT, HOGY A TRUMP-KAMPÁNYTÖRZS VAGY MUNKATÁRSAI ÖSSZEJÁTSZOTTAK OROSZOKKAL. TRUMP ÜGYVÉDJE VIZSGÁLATOT KÖVETEL A MUELLER-VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSÁNAK OKAIRÓL. A MUELLER-JELENTÉS SEM BIZONYÍTOTTA AZ OROSZ BEAVATKOZÁST KÖZÖLTE A KREML. MINTEGY 400, ROBBANTÁSSAL FENYEGETÕZÕ "TELEFONOS TERRORISTÁT" ÉS E-MAIL-KÜLDÕT AZONOSÍTOTTAK AZ OROSZ HATÓSÁGOK. EGY HÉTTEL AZ UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, VOLODIMIR ZELENSZKIJ AZ ÉLEN, POROSENKO, HA VESZÍT IS, A POLITIKÁBAN MARAD. A KOSZOVÓI MINISZTERELNÖK MENESZTETTE AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER-HELYETTEST, NATO-ELLENES KIJELENTÉSEI MIATT. ELFOGADTA EP-VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT A CDU/CSU NÉMET PÁRTSZÖVETSÉG. IZRAELI LAKÓHÁZBA CSAPÓDOTT EGY GÁZAI ÖVEZETBÕL KILÕTT RAKÉTA, A TÁMADÁSBAN HAT EMBER MEGSEBESÜLT, KÖZTÜK EGY CSECSEMÕ - KÖZÖLTÉK AZ IZRAELI HATÓSÁGOK. MEGINDULTAK AZ IZRAELI ELLENCSAPÁSOK A GÁZAI ÖVEZETBEN A HAMÁSZ CÉLPONTJAI ELLEN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK HIVATALOSAN IS ELISMERTE IZRAEL FENNHATÓSÁGÁT A GOLAN-FENNSÍK FELETT. AZ ENSZ SZERINT NEM VÁLTOZOTT A GOLÁN-FENNSÍK JOGÁLLÁSA KÖZÖLTE ANTÓNIO GUTERRES, AZ ENSZ FÕTITKÁRÁNAK IRODÁJA. ENSZ: TÍZ GYEREKKEL ÉS HÁROM FELNÕTTEL VÉGZETT AFGANISZTÁNBAN EGY ELHIBÁZOTT AMERIKAI LÉGICSAPÁS. A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER BÍRÁLTA OLASZORSZÁG RÉSZTVÉTELÉT KÍNA VILÁGMÉRETÛ GAZDASÁGI TERVÉBEN. A CARACASI VEZETÉS SZERINT GUAIDÓ KABINETFÕNÖKE BÉRGYILKOSOKAT AKART FELFOGADNI MERÉNYLETEKHEZ. LEGKEVESEBB 13-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK AZ IRÁN DÉLI RÉSZÉN, A HEVES ESÕZÉSEKBEN KELETKEZETT ÁRADÁSOKBAN. FELDOLGOZZA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA A NÁCI REZSIM IDEJÉN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGÉT A NÉMETORSZÁGI REIMANN GYÁRIPAROS CSALÁD. TÛZVÉSZ PUSZTÍT A NYUGAT-KAZAHSZTÁNI KALAMKASZ OLAJMEZÕN HÉTFÕ HAJNAL ÓTA - KÖZÖLTE AZ ORSZÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI HIVATALA. ELSZÁLLÍTJÁK A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN TALÁLT BOMBÁT - TÁJÉKOZTATTA A MAGYAR HONVÉDSÉG TÛZSZERÉSZ EZREDÉNEK KOMMUNIKÁCIÓS TISZTJE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY MOTOROS CEGLÉDBERCEL BELTERÜLETÉN, A MOTORT VEZETÕ FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. EGY KAMION KIDÖNTÖTT KÉT VILLANYOSZLOPOT A BERZEVICZY UTCA ÉS A KÁROLYI ISTVÁN UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN ÚJPESTEN, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT LEZÁRTÁK.