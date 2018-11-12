2018. november 12.,
hétfő, Jónás, Renátó napja

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2018. november 12., hétfő 21:15, frissítve: hétfő 21:26

A Figyelő rangsora szerint a Corvinus a legjobb magyar felsőoktatási intézmény. De mitől vonzó egy egyetem, és mennyit ér ma egy magyar diploma? Vendégünk volt Nagy Zoltán, a Századvég oktatási igazgatója.

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