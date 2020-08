Prof. Dr. Gyuricza Csaba: Megszületett a régió legnagyobb agráregyeteme

„Több fázisban zajlik az átszervezés, mert egy nagyon bonyolult, összetett, több intézményt, több egyetemet, több egyetemrészt magába foglaló nagy integrációról van szó, hiszen itt négy egyetemet érint most ez. A jogelőd Szent István Egyetemet, gödöllői központtal, a Kaposvári Egyetemet, – négy karral működik, azóta egyébként több tudományterület is van az agrártól a pedagógia, közgazdaságtan, művészeti képzés – a Pannon Egyetem Georgikon Kara – tehát Keszthelyről átkerült – és az Eszterházy Károly Egyetem is gyöngyösi kampusza is szintén bekerült ebbe az integrációba. Tehát ezt először létre kellett hozni és ezután még a gyakorlati agrárkutatási intézményrendszerét, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tizenegy intézménye is bekerül ebbe az integrációba, ezt most kezdjük el, tehát az év hátralévő részében zajlik és ezt követően áll át az intézmény a tervek szerint alapítványi működésre.”