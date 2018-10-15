2018. október 15.,
hétfő, Teréz napja

Politikai bosszú?

Hír TV

2018. október 15., hétfő 20:55, frissítve: hétfő 20:55

Angol nyelvű videókkal próbálja felrázni Európát a magyar kormány. A Magyarországot elítélő Sargentini-jelentést a Fidesz sem hagyja szó nélkül. A dokumentumot elítélő parlamenti határozatról Halász Jánost, a Fidesz frakciószóvivőjét kérdeztük.

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