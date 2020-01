Palkovics László: A Mátrai Erőmű megvásárlása néhány hónapon belül lezáródhat

Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára lehet az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje a 2022-es országgyűlési választáson - erre utalt Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója a Népszavának adott interjúban. Molnár Zsolt támogatja Gyurcsány Ferenc elképzeléseit a közös listáról és miniszterelnök-jelöltről a 2022-es választásra - a Jobbik fenntartásokkal fogadta a DK elnökének javaslatát. Nem zavarja Kálló Gergely szélsőjobbos múltja az ellenzéket. A dunaújvárosi időközi országgyűlési választáson egy olyan jobbikos mögé sorakoztak fel a baloldali pártok, aki korábban hűséget fogadott a Betyársereg szélsőséges nézeteket valló vezetőjének. Nagy csalódás, hogy Kálló Gergely az ellenzék közös jelöltje Dunaújvárosban - mondta Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák leszögezte: a balliberális pártok program nélkül, elvtelenül egyesültek jelöltjük mögött a hatalom megszerzése érdekében. Molnár Tibor független jelöltet támogatja a Fidesz a február 16-i dunaújvárosi időközi országgyűlési választáson - jelentette be a Fidesz választókerületi elnöke. Beszáll a győri ellenzéki jelölt kampányába Ungár Péter - értesült a Magyar Nemzet. Az LMP-s képviselő támogatásával nyomtatott újság jelenik meg a településen és más eszközökkel is segítik az MSZP helyi elnökének kampányát. Senki nem sírta vörösre a szemét Szanyi Tibor távozása miatt - így kommentálta Ujhelyi István az ATV-nek párttársa kilépését, véleménye szerint ezzel még töredezettebbé válik a baloldal. Szöllősi Istvánné, a párt egykori országgyűlési képviselője Facebook-oldalán jelentette be, hogy ő is elhagyja a szocialista pártot. Az LMP népszavazással tiltaná meg, hogy 2037 decembere után atomerőművek üzemeltetési engedélyt kapjanak Magyarországon. Jogosnak tartja, hogy vizsgálatot rendelt el Szeviép-ügyben az Országos Bírói Hivatal a Szegedi Törvényszéken - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Völner Pál közölte: több bírói vezető esetén is összeférhetetlenség merült fel az ügyben. A Magyarországi Evangélikus Egyház által az úrvacsora évének nyilvánított 2020-as tematikus esztendő elsősorban az egyház megújulását és hitben való megerősödését szolgálja - mondta Fabiny Tamás, az egyház elnök-püspöke. 14%-kal nő az egészségügyi szakdolgozók bére január elsejétől - jelentette be Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár. A négylépcsős béremelési folyamat célja, hogy a 2018-as bérekhez képest 72%-kal növekedjenek a fizetések 2022-re. Az Agrárminisztérium jelentős mértékben megemelte a méhészek és a haszongalamb-tartók támogatását a 2020-as évben. A tavaly szeptember-novemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 163 ezer, a munkanélküliségi ráta változatlanul 3,5 százalék volt - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Magyar Honvédség folyamatosan elemzi az iráni-amerikai helyzetet, az iraki missziót érintően is minden eshetőségre fel van készülve – mondta Benkő Tibor, honvédelmi miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Varsóban Jarosław Kaczyńskivel, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnökével aktuális európai pártpolitikai kérdésekről egyeztetett. Az Iszlám Állam terrorszervezet Németországba visszatért tagjainak több mint fele rendelkezik harci tapasztalattal - derül ki a német kormány tájékoztatójából, amelyet az Alternatíva Németországnak jobboldali ellenzéki párt megkeresésére adott ki. Törvényben minősítette terroristának az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament Kászim Szulejmáni megölése miatt - jelentették hírügynökségek. Irán arányos választ fog adni arra, hogy az Egyesült Államok meggyilkolta Kászim Szulejmánit, a Forradalmi Gárda elitegységét vezető tábornokot - közölte az iszlám köztársaság külügyminisztere. Bosszúval fenyegette az Egyesült Államokat Hosszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka Kászim Szulejmáni iráni tábornok temetésén mondott gyászbeszédében. Pánik tört ki Kászim Szulejmáni gyászszertartásán, 56 embert halálra tapostak és 213-an megsérültek, ezért a temetést néhány órával elhalasztották - közölték a helyi hírügynökségek. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter közölte: Washington megtagadta tőle a vízumot, amelyet azért kért, hogy részt vehessen az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén. A NATO biztonsági megfontolásokból kivonja az iraki biztonsági erők kiképzését végző személyzetének egy részét Irakból - közölte az észak-atlanti katonai szövetség egyik tisztségviselője. Legkevesebb 30 ember vesztette életét Nigéria északkeleti részén egy zsúfolt hídon történt pokolgépes merényletben - a támadást vélhetően a Boko Haram terrorszervezet hajtotta végre. Négy civil és két terrorista vesztette életét Kenya keleti részén, az al-Shabaab terrorista szervezet fegyveresei és a helyi erők között kialakult tűzharcban kedden - közölték a helyi hatóságok. Cáfolta az amerikai védelmi miniszter azokat az híreket, miszerint Washington kivonná katonáit Irakból. Mark Esper szerint a bagdadi parlament határozata nem kötelező érvényű, mivel azt nem szavazta meg minden képviselő. Vlagyimir Putyin orosz államfő előre be nem jelentett látogatásra Damaszkuszba érkezett, ahol Bassár el-Aszad szíriai elnökkel találkozott. Miniszterelnökké választotta Pedro Sánchezt, eddigi ügyvezető kormányfőt a spanyol parlament. Lezuhant egy katonai repülőgép Pakisztán északi részén - a két pilóta életét vesztette. A japán ügyészség elfogatóparancsot adott ki Carlos Ghosn, a Nissan autóipari konszern volt vezetőjének felesége ellen hamis tanúzásért - számolt be a Kyodo japán állami hírügynökség. Már huszonöt halottat követeltek a hónapok óta pusztító bozót- és erdőtüzek Ausztráliában - a kontinensnyi ország mind a hat szövetségi államában hatalmas károk keletkeztek. A Richter-skála szerint 5,8-as erősségű földrengés rázta meg Puerto Rico déli részét - a szigetországban komoly anyagi károk keletkeztek. Puerto Rico kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett a sziget déli partjainál pusztított két földrengés miatt. A rendőrök három holttestet találtak egy nagykanizsai lakásban – a házaspár és tízéves kislányuk valószínűleg füstgázmérgezésben halt meg. Halálra gázolt egy rakodógép egy nőt egy ajkai üzem területén - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Bíróság elé állt az a B. László, akit VV Fanni meggyilkolásával gyanúsítanak - a férfi beismerte bűnrészességét, a gyilkosságot viszont tagadja. Még nem késő beadatni az influenza elleni vakcinát, mivel a járvány várhatóan csak pár hét múlva kezdődik - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos. Fucsovics Márton bejutott a nyolcaddöntőbe a dohai keménypályás tenisztornán, miután legyőzte a nyolcadik helyen kiemelt amerikai Frances Tiafoe-t. Női kosárlabda NB I: PEAC-Pécs - Atomerőmű KSC Szekszárd 77:89 Gulácsi Péter, az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott kapusa érdemelte ki 2019-es teljesítményéért a Magyar Aranylabda-díjat. A magyar szövetség vezetősége felmentette tisztségéből Kim Rasmussent, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányát. Az uruguayi Penarol labdarúgócsapatához szerződött Vadócz Krisztián - a 34 éves középpályás már túl van első edzésén az új csapatával. A 2023-as szezon végéig szóló szerződéshosszabbítást írt alá a Forma-1-es Red Bull istállóval a holland Max Verstappen.