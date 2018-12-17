Összetűzés

2018. DECEMBER 17., HÉTFÕ
AZ MTVA-SZÉKHÁZNÁL TARTOTT TÜNTETÉS HIVATALOS RÉSZE VÉGET ÉRT, A TÜNTETÕK A KUNIGUNDA ÚTJÁN MARADNAK.
A DEMONSTRÁLÓK TOVÁBBRA IS AZT KÖVETELIK, HOGY OLVASSÁK BE ÖTPONTOS PETÍCIÓJUKAT A KÖZTÉVÉBEN.
A TEGNAP ÉJJEL ÓTA AZ MTVA-SZÉKHÁZBAN TARTÓZKODÓ KÉPVISELÕK ÖNKÉNT ELHAGYTÁK AZ ÉPÜLETET ÉS CSATLAKOZTAK A TÜNTETÕKHÖZ.
BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL.
A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE.
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG A KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ.
AZ ELLENZÉK RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST HÍVNA ÖSSZE, SZERINTÜK TÖBB KÉPVISELÕTÁRSUK MENTELMI JOGÁT IS MEGSÉRTETTÉK AZ MTVA-NÁL.
AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN A KÉPVISELÕK MANDÁTUMÁBÓL EREDÕ JOGON VALÓ TÚLTERJESZKEDÉS MIATT.
SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS IS FELJELENTÉST TETT HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK MIATT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MINDENKINEK LEHETÕSÉGE VAN A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSHOZ, DE AZ ERÕSZAKOT EL KELL ÍTÉLNI ATV.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ TÁBORNOKI KINEVEZÉSEKET ADOTT ÁT A SÁNDOR-PALOTÁBAN.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A PARLAMENTBEN FOGADTA BINALI YILDIRIM TÖRÖK HÁZELNÖKÖT.
A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 200 EZER, A MINIMÁLBÉR 150 EZER FORINT LEHET JÖVÕRE MAGYAR IDÕK.
FEBRUÁR 1-JÉTÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGI BANKJEGYEKKEL 2019. OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI MNB.
NOVÁK KATALIN: 17 EZER CSALÁD JOGOSULT A GYEREKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁRA, A JUTTATÁS HAVI BRUTTÓ 100 EZER FT LESZ.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A NAV ÉS AZ IPOSZ A KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ISMERETEINEK BÕVÍTÉSÉRE.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER ÉS GULYÁS TIBOR HÖOK-ELNÖK.
A FIDELITAS FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉST TARTOTT AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEKÉRT BUDAPESTEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÜZEMET LÉTESÍT MAGYARORSZÁGON AZ AIRBUS HELICOPTERS, A BERUHÁZÁS 2021-RE KÉSZÜL EL.
2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL.
MÁRKI-ZAY PÉTER ELLENI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÖZGYÛLÉS.
A FIDESZ-KDNP ARRA KÍVÁNCSI, a polgármester HOGYAN VÁLLALHATOTT KÖTELEZETTSÉGET 170 M FT ÉRTÉKBEN EGY BERUHÁZÁSRA KÖZGYÛLÉSI FELHATALMAZÁS NÉLKÜL.
ÚJABB 8 DARAB, EMELETES MOTORVONAT SZÁLLÍTÁSÁRÓL ÍRT ALÁ SZERZÕDÉST A MÁV-START ZRT. ÉS A STADLER BUSSNANG AG HÉTFÕN.
2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ.
GULYÁS JÁNOS, A WAVEMAKER HUNGARY KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA LETT A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG ELNÖKE 2019 ÉS 2021 KÖZÖTT.
A MAGYAR KORMÁNY AZT VÁRJA A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉGTÕL, HOGY MEGÉRTÕ LEGYEN A BEVÁNDORLÁST ELLENZÕ TAGÁLLAMOK SZEMPONTJAIVAL SZEMBEN.
ELÕSZÖR AKKREDITÁL MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETET LIBÉRIÁBA JELENTETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ.
AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN.
RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA.
BOMBATÁMADÁST TERVEZETT A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN DECEMBER 27-RE EGY SZOMÁLIAI FÉRFI, AKIT A HATÓSÁGOK BARI VÁROSÁBAN VETTEK ÕRIZETBE.
A LENGYEL ELNÖK JÓVÁHAGYTA A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST, AMELY ÉRTELMÉBEN VISSZATÉRNEK MUNKAHELYÜKRE A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG KORÁBBAN NYUGALMAZOTT TAGJAI.
CSEH KÜLÜGYMINISZTER: CSEHORSZÁG AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉNEK SZERDAI ÜLÉSÉN A VILÁGSZERVEZET GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLEN FOG SZAVAZNI.
SVÉD NAPILAP: EGYETLEN SVÉD TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT SEM KÍVÁN A LEMONDANI A KÍNAI HUAWEI MOBILHÁLÓZATI BERENDEZÉSEINEK A HASZNÁLATÁRÓL.
FORRADALMAKAT AKAR SZÍTANI A NYUGAT A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOKBAN JELENTETTE KI SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER.
"BRUTÁLIS TÁMADÁSNAK" NEVEZTE AZ UKRÁN MINISZTERELNÖK OROSZORSZÁG KERCSI-SZOROSBAN TÖRTÉNT NOVEMBER 25-I AKCIÓJÁT.
KANADA FEL AKAR MONDANI EGY SZAÚD-ARÁBIÁVAL KÖTÖTT 15 MILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERVÁSÁRLÁSI SZERZÕDÉST A HASOGDZSI-ÜGY MIATT.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN, A GYANÚ SZERINT ÕK ADTÁK A FEGYVERT A STRASBOURGI MERÉNYLÕNEK.
PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A KEDDI MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA.
MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL.
MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE.
LEGKEVESEBB HAT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE ÉS 133-AN MEGSÉRÜLTEK EGY KÓRHÁZTÛZBEN INDIÁBAN HÉTFÕN.
VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET.
EGY AUTÓ ELÜTÖTT EGY KERÉKPÁROST MEZÕTÚR KÜLTERÜLETÉN, A KERÉKPÁROS ÉLETÉT VESZTETTE.
EGY KAMION ÉS KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 81-ES FÕÚT 34-ES KM-ÉNÉL.
SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.
3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK.
KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.