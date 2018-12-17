2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Összetűzés

Hír TV

2018. december 17., hétfő 19:57, frissítve: hétfő 20:40

Több ellenzéki képviselő is összetűzésbe keveredett az MTVA biztonsági embereivel a közmédia épületében, mert nem olvasták be a politikusok követeléseit. Mire jogosít fel egy képviselői igazolvány? A stúdióban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója volt a vendégünk.

 

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