2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Összefogás

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2019. január 9., szerda 21:00, frissítve: szerda 21:22

A bevándorlásellenes pártok összefogását sürgeti az EP-választásokra az olasz belügyminisztérium. Matteo Salvini a volt lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt - azt mondja új európai egyensúly megteremtésére van szükség. A stúdióban Pócza István elemző volt a vendégünk.

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