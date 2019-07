Orbán Viktor beleállt az illiberális vitába

Augusztus elsején Brüsszelben tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz felkészült az őszi önkormányzati választásra, alkalmas és a legtöbb településen már bizonyított, eredményes polgármesterjelöltekkel készül - közölte a párt. A környezetvédelmi szempontok erősödése a vasúti közlekedés reneszánszát hozhatja el, mivel a gyorsvasutak egy bizonyos távolságon belül egyszerre fenntarthatóbb és versenyképesebb alternatívái a légi közlekedésnek - állapították meg a MÁV. Orbán Viktor szerint Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély. Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, amelyekkel meg tudja magát védeni, és amelyek segítségével független tud maradni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn. Ha jövő év tavaszán beigazolódik az európai gazdaság kilátásaira tett helyzetértékelésünk, 2020 tavaszán egy második gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség, ősszel pedig egy harmadikra is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis „demokrácia igen, liberalizmus nem” - jelentette ki Orbán Viktor. Magyarországon létrejött egy illiberális állam, egy valódi állam- és politikaelméleti modell, egy sajátos kereszténydemokrata állam - jelentette ki Orbán Viktor. Orbán Viktor szerint az illiberális politika értelme nem más, mint a keresztény szabadság. Tőkés László szerint az erdélyi magyarság 30 évvel a diktatúra bukása után is ostrom alatt van, és annak a román nemzetpolitikának az áldozata, amelyet Nicolae Ceausescu kommunista diktátor neve fémjelzett. A magyarok szabadságszerető nép, az egyenes beszéd és adott szó betartásának hívei, akik nem lebontják, hanem védik Európa értékeit - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Tusnádfürdőn. A markáns, jobboldali, kereszténydemokrata, konzervatív álláspontot képviselő és ezért leginkább támadott pártok érték el a legjobb eredményt az EP-választásokon - állapította meg Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Tusnádfürdőn. Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői megállapodtak arról, hogy szeptember végéig cselekvési tervet dolgoznak ki a következő két év operatív együttműködéséről – jelentette be Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn. Frans Timmermans helyett egy kelet-európai politikus kaphatja majd meg a jogállamiság ügyeket a következő, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságban - írta a Süddeutsche Zeitung című német lap. Leváltotta az országos rendőrfőkapitányt Nicolae Moga román belügyminiszter, miután felmerült annak az alapos gyanúja, hogy a hatóságok sorozatos mulasztások miatt nem tudták megakadályozni egy 15 éves lány meggyilkolását. Több mint húszan szenvedtek szén-monoxid-mérgezést egy bécsi fodrászatban történt gázszivárgás miatt. Több mint 240 migránst mentett ki a marokkói haditengerészet a Földközi-tengerből - közölte a MAP hírügynökség. A bahreini hatóságok kivégeztek két férfit, akit terrorellenes perben ítéltek halálra, jogvédő aktivisták és az ENSZ emberi jogi szakértőinek tiltakozása ellenére. Az amerikai kormányzat meghosszabbította a Chevron olajfúrási engedélyét Venezuelában. Donald Trump válaszlépést ígér Párizsnak az amerikai cégekre kivetett digitális adó miatt. Az Egyesült Államok és Guatemala aláírta a bevándorlás visszafogását célzó egyezményt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Donald Trump amerikai elnök átcsoportosíthat összegeket a határfal építésére a Pentagon költségvetéséből - döntött az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság. Erős földrengések rázták meg a Fülöp-szigetek északi részét, többen meghaltak. Két dél-koreai állampolgár meghalt, és többen megsérültek, mert összeomlott egy éjszakai klub galériája, a kvangdzsui vizes világbajnokságon - közölte a helyi tűzoltóság. Öt személygépkocsi ütközött össze a 84-es számú főút 75-ös kilométerszelvényénél, a Zsédeny és Hegyfalu közötti szakaszon Vas megyében. Az érintett útszakaszt lezárták. Megszűnt a sávlezárás az M1-es autópálya 149-es szelvényénél. Négyes karambol történt az M0-áson, a dunaharaszti lehajtó előtt, az M5 felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn kezdődik a Pasaréti út felújításának második üteme a Gábor Áron út és Pasaréti tér közti szakaszán, amely az 5-ös busz útvonalát, valamint a közúti forgalom rendjét is módosítja. A magyar férfi vízilabda-válogatott bronzmérkőzésen 10-7-re kikapott a horvát csapattól, így a negyedik helyen végzett a kvangdzsui világbajnokságon. Leiszt Máté lett a Haladás vezetőedzője.