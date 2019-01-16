Nyomás alatt

2019. január 16.,
szerda, Gusztáv napja

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2019. január 16., szerda 21:20, frissítve: szerda 21:21

Az EP-kampány részének tekinti az elmúlt hetek ellenzéki akcióit Orbán Balázs. Vendégünk volt a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, aki szerint a választók többsége elutasítja a politikai hisztériát.

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