Nyomás alatt

2019. JANUÁR 16., SZERDA
A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK.
A HANGFELVÉTELEK TARTALMA MEGERÕSÍTI A SPORTVEZETÕ ELLENI ALAPOS GYANÚT ÍRJA A LAP.
GYÁRFÁS A GYANÚ SZERINT 21 ÉVE FELBUJTOTTA PORTIK TAMÁST, HOGY GYILKOLTASSA MEG ÜZLETI ELLENFELÉT, FENYÕ JÁNOS MÉDIAVÁLLALKOZÓT.
MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI, 5,9 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CIVIL SZERVEZETEK 2019-BEN.
5,8 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CSALÁD- ÉS GYERMEKORVOSI PRAXISOK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁRA.
EMMI: 6,5 MRD FT-BÓL ALAKÍTANAK KI CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEKET, A KÓRHÁZAKNAK PÁLYÁZNIUK KELLETT.
GULLER ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, ÉS EZ A TURIZMUS TELJESÍTMÉNYÉN IS LÁTSZIK M1.
HORVÁTH ILDIKÓ EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 1,5 MILLIÁRD FORINTOS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM INDULT EGÉSZSÉGÜGYI HALLGATÓKNAK.
MÉG HAT NAPIG LEHET JELENTKEZNI A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRA, AMELY 10 HÓNAPOS SZAKMAI GYAKORLATRA IS LEHETÕSÉGET AD.
TÖBB MINT 300 FELSÕOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKT VALÓSUL MEG 33 INTÉZMÉNYBEN, 280 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN KÖZÖLTE AZ ITM.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÖTSZÁZ ÚJ MUNKAHELYET LÉTESÍTETT AZ FAG DEBRECENI BERUHÁZÁSA.
A BRIT MINISZTERELNÖK ÉS KORMÁNYA MEGNYERTE A BIZALMI SZAVAZÁST.
THERESA MAY ÉS KORMÁNYA MINDÖSSZE 19 SZAVAZATTAL, 325 TÁMOGATÓVAL 306 ELLENÉBEN KAPOTT BIZALMAT A BRIT PARLAMENT KÉPVISELÕHÁZÁTÓL.
THERESA MAY: A BRIT KORMÁNY NEM ÁLLÍTJA LE A BREXIT-FOLYAMATOT A PARLAMENT ELUTASÍTÁSA ELLENÉRE.
LEHETSÉGES NAGY-BRITANNIA KIVÁLÁSA HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA, HA LONDON AZT JÓ OKKAL KÉRI KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZÓVIVÕJE.
MOSZKVA BRÜSSZELLEL ÉS LONDONNAL IS KÉSZ AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, FÜGGETLENÜL A BREXITTÕL KÖZÖLTE LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER.
NEMZETKÖZI HADGYAKORLATOT TART ÕSSZEL CSEHORSZÁGBAN A NÉGY VISEGRÁDI ORSZÁG HADSEREGE.
HÉTEZER SZERB RENDÕR ÉS 250 OROSZ BIZTONSÁGI SZAKEMBER VÉDI VLAGYIMIR PUTYINT CSÜTÖRTÖKI BELGRÁDI LÁTOGATÁSÁN.
KIJEV TILTAKOZIK A MOSZKVÁBAN RABOSKODÓ UKRÁN HADITENGERÉSZEK MEGHOSSZABBÍTOTT FOGVA TARTÁSA ELLEN.
RÁLÕTTEK EGY UKRÁN KATONAI TEHERAUTÓRA A DONYEC-MEDENCÉBEN, TÍZ KATONA SÉRÜLT MEG.
ALKOTMÁNYSÉRTÕ A ROMÁN HÍRSZERZÕ SZOLGÁLAT ÉS A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLLAPÍTOTTA MEG A ROMÁN ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSE MIATT FOGTAK EL EGY MUSZLIM FÉRFIT SZERBIÁBAN, LAKÁSÁN ROBBANÓSZER ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS LABORATÓRIUMOT TALÁLTAK.
A LENGYEL KORMÁNYPÁRT NEM ÁLLÍT JELÖLTET A MEGGYILKOLT GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER HELYÉRE KIÍRANDÓ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON KÖZÖLTE A PÁRTELNÖK.
BÁNTALMAZÁS ÉS GYERMEKMOLESZTÁLÁS MIATT ÕRIZETBE VETTEK NÉGY KATOLIKUS SZERZETEST FRANCIAORSZÁGBAN LA VOIX DU NORD.
ÖT ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A PKKB AZT A NÕT, AKI MÉG 2016-BAN KOKAIN HATÁSA ALATT HALÁLRA GÁZOLT EGY IDÕS FÉRFIT A XIV. KERÜLETBEN.
MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ.
A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT.
3 FORINTTAL DRÁGUL A GÁZOLAJ PÉNTEKEN, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ AZ M2-ES KOSDI LEHAJTÓJÁNÁL, A KISTEHERAUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
FIKTÍV SZÁMLÁKAT KIÁLLÍTÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI.
A CÉGEK 450 M FT KÁRT OKOZTAK A KÖLTSÉGVETÉSNEK, A NYOMOZÓK EGYMILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN ZÁROLTAK INGATLANOKAT, ÉKSZEREKET, AUTÓKAT.
MA SEM JÁR A LIBEGÕ AZ ERÕS SZÉL MIATT KÖZÖLTE A BKK FACEBOOK-OLDALÁN.
A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.
VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ, A DÉLNYUGATI ÉS ÉSZAKKELETI TÁJAK KIVÉTELÉVEL ISMÉT TÖBBFELÉ 60-85 KM/ÓRÁS SZÉLLÖKÉSEK LEHETNEK.