Néppárti vita

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR: A FIDESZ EGYOLDALÚAN FELFÜGGESZTI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN JOGAINAK GYAKORLÁSÁT MAGYAR NEMZET. KOCSIS MÁTÉ: A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK KI AKARTÁK ZÁRATNI A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL, DE NEM SIKERÜLT. MÍG A 20. SZÁZAD AZ OLAJ ÉVSZÁZADA VOLT, ADDIG A 21. SZÁZAD A VÍZ ÉVSZÁZADA LESZ - HANGSÚLYOZTA ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK PÉCSEN. ORSZÁGOS ROADSHOW-T INDÍTOTT AZ MKIK A SZAKKÉPZÉS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉS A MISKOLCI LIKÕRGYÁR A MAGYAR SZESZESITAL-GYÁRTÁS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRÕL. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL. A MAPEI KFT. 2,4 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSSAL MEGDUPLÁZTA MAGYARORSZÁGI KAPACITÁSÁT. 800 MILLIÓ FT-BÓL MEGKEZDÕDÖTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE - KÖZÖLTE A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTER. MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE: TAVALY TÖBB MINT 400 SZERVÁTÜLTETÉST VÉGEZTEK MAGYARORSZÁGON, EBBÕL KÖRÜLBELÜL 50 ÉLÕDONOROS VOLT. A MOL BRUTTÓ 3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE SZERDÁN A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR: A FIDESZ EGYOLDALÚAN FELFÜGGESZTI JOGAINAK A GYAKORLÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÁLTAL FELKÉRT HÁROMTAGÚ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÜLTÉIG. KELEMEN HUNOR: KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS SZÜLETETT A FIDESZRÕL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT POLITIKAI KÖZGYÛLÉSÉN. VOLT SZLOVÉN MINISZTERELNÖK: A FIDESZ KIZÁRÁSÁVAL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT VESZÍTETT VOLNA SÚLYÁBÓL. MANFRED WEBER: EGY ÚGYNEVEZETT BÖLCSEK TANÁCSA VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG FEJLEMÉNYEIT ÉS ÉRTÉKELÉST KÉSZÍT A FIDESZ POLITIKÁJÁRÓL. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ELFOGADTA A BAJOR KORMÁNYNAK A CEU-VAL KAPCSOLATOS JAVASLATÁT A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMÛKÖDÉS ELMÉLYÍTÉSÉRÕL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÖVELNI KELL A JORDÁNIÁNAK JUTTATOTT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉT A MENEKÜLTÜGYI KÉRDÉS KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN! THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ HIVATALOSAN KÉRTE A BREXIT HALASZTÁSÁT JÚNIUS 30-ÁIG. CSEHORSZÁG AZ EURÓPAI TANÁCSBAN TÁMOGATNI FOGJA NAGY-BRITANNIA KÉRÉSÉT, HOGY HALASSZÁK EL A BREXITET MONDTA ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. VARSÓ SZERINT A BREXIT ELHALASZTÁSA NEM OKOZNA NEHÉZSÉGEKET AZ EU-NAK. PÁRIZS CSAK AKKOR TÁMOGATJA A HALASZTÁST, HA THERESA MAY "HITELES STRATÉGIÁT" MUTAT BE. ISMÉT ELHALASZTOTTÁK AZ AFGANISZTÁNI ELNÖKVÁLASZTÁST, AZ ÚJ IDÕPONT 2019. SZEPTEMBER 28-A. VARSÓ: VITATHATÓ MOSZKVA ÉRVELÉSE A VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE 80. ÉVFORDULÓJÁN ESEDÉKES LENGYEL MEGEMLÉKEZÉSEK KAPCSÁN. A TERRORELHÁRÍTÁSI ERÕKET IS MOZGÓSÍTJÁK A SÁRGAMELLÉNYESEK KÖVETKEZÕ TÜNTETÉSÉN A HATÓSÁGI ÉPÜLETEK VÉDELMÉRE - JELEZTE A FRANCIA KORMÁNY. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. TOVÁBBRA IS FENNAKADÁSOK VANNAK A NORSK HYDRO NORVÉG ALUMÍNIUMIPARI VÁLLALAT MÛKÖDÉSÉBEN A HÉTFÕI HEKKERTÁMADÁS MIATT. NEM VONJA MEG MATTEO SALVINITÕL A MENTELMI JOGOT AZ OLASZ PARLAMENT FELSÕHÁZA. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJABB 1,5 MILLIÁRD EURÓRA BÜNTETTE A GOOGLE-T A VERSENYSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT. FELGYÚJTOTT EGY ISKOLABUSZT EGY SZENEGÁLI SOFÕR MILÁNÓ MELLETT, TIZENNÉGY GYEREKET FÜSTMÉRGEZÉSSEL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. MA ÍTÉLETET HIRDET RADOVAN KARADZIC VOLT BOSZNIAI SZERB ELNÖK FELLEBBVITELI ÜGYÉBEN AZ ENSZ NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKI MECHANIZMUSA. A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA KAZAHSZTÁN ÚJ ELNÖKÉT, KASZIM-ZSOMART TOKAJEVET. AZ ALBÁN ELNÖK KÉSZ LEMONDANI VAGY AKÁR ÉLETÉT IS FELÁLDOZNI A POLITIKAI VÁLSÁG MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN. SCOTT MORRISON AUSZTRÁL MINISZTERELNÖK: AUSZTRÁLIA CSAKNEM 15%-KAL CSÖKKENTI A BEFOGADHATÓ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT. RIO DE JANEIRO ÁLLAMBAN FEGYVERES TÁMADÓK TÜZET NYITOTTAK KEDDEN EGY AUTÓKONVOJRA, AMELY URÁNT SZÁLLÍTOTT BRAZÍLIA ANGRAI ATOMERÕMÛVÉBE. NYOLC NEMZETBÕL 21 SPORTOLÓT GYANÚSÍTANAK VÉRDOPPINGOLÁSSAL AZ ÉSZAKISÍ-VILÁGBAJNOKSÁGON VÉGREHAJTOTT RAZZIA UTÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÉLETÉNEK 88. ÉVÉBEN ELHUNYT SÁNDOR ISTVÁN, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KORÁBBI ALELNÖKE. EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A SOFÕRT, AKI ÖSSZEVESZETT EGY MÁSIKKAL, MAJD FEGYVERT FOGOTT VITAPARTNERÉRE. TÖBB MINT 50 MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ROBBANÓTESTET TALÁLTAK A VÁROSLIGETBEN. JOGERÕSEN HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY MONTENEGRÓI KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN. BKK: DEMONSTRÁCIÓ MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ CSÜTÖRTÖKÖN A SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR-LÁNCHÍD-CLARK ÁDÁM TÉR-FÕ UTCA ÚTVONALON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MÁVINFORM: SZOMBATON 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT VASÚTI KORLÁTOZÁS VÁRHATÓ A DUNA BUDAFOKI SZAKASZÁN TALÁLT MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBÁK KIEMELÉSE MIATT. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT. TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK. FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI A VASÁRNAPIG TARTÓ TESZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.