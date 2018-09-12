2018. szeptember 12.,
szerda, Mária napja

Nagyon sok kihívás előtt állunk

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2018. szeptember 12., szerda 20:43, frissítve: szerda 20:47

Sikerekről is beszélt a migrációs válság kezelésében Jean-Claude Juncker, aki az európai bizottság elnökeként utoljára értékelte Európa helyzetét. Itt volt Zupkó Gábor az EU magyar képviseletének vezetője.

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