Nagy Dániel: Még a baloldalon is elismerik, hogy Tarlós István „gatyába rázta Budapestet”

A legfrissebb közvélemény-kutatások adatai szerint változatlanul őrzi vezető helyét a főpolgármesteri címért folytatott küzdelemben Tarlós István. A hivatalban lévő városvezető egyedül begyűjtené a szavazatok felét, ami most jobb eredménynek számítana, mint 2014-ben. A felmérést készítők szerint jelentősen hozzájárul Tarlós István vezetéséhez, hogy a budapestiek többsége elégedett a főpolgármester eddigi munkájával. Még a baloldaliak csaknem negyede sem bánná, ha Tarlós újabb 5 évet kapna.

– tette fel a kérdést Velkovics Vilmos.

A szakértő reagálásában elmondta, hogy a minapi 3 százalékos különbséget mutató méréskor a teljes lakosságot kérdezte meg az adott közvéleménykutató, s ebben a felmérésben benne vannak a bizonytalanok, és az otthonmaradó választók is, míg a Nézőpont által mért 10, illetve 8 százalékos különbség jegyzésekor a biztos pártválasztók véleményére voltak kíváncsiak.

– fogalmazott a kutatási igazgató, majd folytatta:

„Mi most 50 százalékot mértünk, ez azt mutatja, hogy nagyon is megvan rá az esélye, hogy Tarlós István múltkori 49 százalékos győzelmét most meghaladja majd. Ott nagyon gyenge ellenfele volt Bokros Lajos személyében és Falus Ferenc is megtett mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a szavazatszáma. Most Karácsony Gergely még ezeket a jelölteket is megpróbálja alulmúlni”