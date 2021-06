Milyen nyárra készülnek a vendéglátásban a harmadik hullám után?

52 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, elhunyt egy idős, krónikus beteg. A beoltottak száma 5 millió 486 ezer, közülük 4 millió 916 ezren már a második adagot is megkapták. Öt és fél millió beoltott után megszűnik a kötelező maszkviselés, és újabb korlátozásokat is feloldanak - közölte a kormany.hu portál. Két és félszer gyorsabban terjed a delta-variáns, mint az eredeti vuhani koronavírus - mondta Boldogkői Zsolt biológus professzor Magyarország élőben extra című műsorunkban. Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a baloldal támadja a családi adó-visszatérítés tervét, ezért fontos, hogy minél több magyar ember mondja el a véleményét erről a kérdésről a nemzeti konzultációban. „Nem az ellen lép fel az ügyészség, aki a kispesti vagyonkezelő vezetőjeként titokban vásárol magának spanyol luxusvillát, hanem az ellen a momentumos ellen, aki ezt leleplezi” – írja közösségi oldalán Fekete Győr András, a Momentum elnöke. A józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Pikó András kerületi polgármester nem demokrata politikus, nem hajlandó elszámolni azokkal a döntésekkel, amelyeket egymaga hozott meg a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt. A legnehezebb, járványidőszakban is nőttek a keresetek Magyarországon - mondta Bodó Sándor államtitkár. A családok, vállalkozások részéről egyre nagyobb az igény az online megoldásokra, ezért az adóhivatalnál is digitális fordulatra van szükség, tovább erősítik az informatikai fejlesztéseket - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Az innováció beépült a mindennapokba az egyetemeken - mondta Bódis József államtitkár. Idei növekedési előrejelzését a márciusi 4,3 százalékról 7 százalékra emelte legfrissebb prognózisában a GKI Gazdaságkutató. A visegrádi csoport ma a legerősebb szövetség az Európai Unióban, nemcsak politikailag, hanem egyre inkább gazdaságilag is - jelentette ki Menczer Tamás államtitkár. Magyarország július 1-jén veszi át a visegrádi csoport soros elnökségét Lengyelországtól. A V4 magyar elnöksége azért dolgozik majd, hogy a megváltozott helyzetben a visegrádi országok a világgazdasági változások nyertesei közé tartozzanak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a lengyelországi Katowicében. A magyar és a lengyel miniszterelnök megkoszorúzta a sziléziai Katowicében a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidómentő idősebb Antall József és Henryk Slawik emlékművét. A hatalmon lévő spanyol szocialisták soha nem fogják elfogadni a katalán önrendelkezési népszavazást - jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. 181,7 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Ukrajnában az elmúlt napokban tapasztalt fokozatos lassulás után kismértékben ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint hatszáz új beteget és negyven halálos áldozatot jegyeztek fel. Oroszországban egy nap alatt 669-en haltak meg a Covid-19 következtében a hivatalos adatok szerint, ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta. Ausztria július elsejétől megszünteti a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások túlnyomó többségét - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Franciaországban feloldották a koronavírus miatti utolsó járványügyi korlátozásokat, amelyek a nyilvános helyek beltéri kihasználtságára vonatkoztak. Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány negyedik, indiai eredetű, delta nevű variánsa, de továbbra is alig vannak súlyos betegek Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető megrótt számos vezető párttisztviselőt a koronavírus-járvány elleni védekezésben elkövetett hibákért, amelyek vádja szerint egy „súlyos incidenshez” vezettek, és veszélybe sodorták az ország népét. Aggasztó, hogy a nyugati országok megkezdték Ukrajna területének katonai birtokbavételét - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mintegy 700, Rangun börtönében fogva tartott foglyot enged szabadon a mianmari junta a börtön igazgatójának a Reuters hírügynökséghez eljuttatott bejelentése szerint. Helyi sajtóforrások ugyanekkor 2000-re teszik a szabadulók számát. Megszavazta az amerikai képviselőház a korábbi rabszolgatartó tábornokok és vezetők szobrainak eltávolítását a Kapitólium épületéből. A törvényt az amerikai demokrata párt adta be miután a Fekete Életek Számítanak Mozgalom tavalyi zavargásokba torkolló tüntetésein célponttá váltak a konföderációs szobrok. Három nap után véget ért a rendkívüli hőség az amerikai kontinens északnyugati partvidékén, a hőmérséklet jelentősen csökkent, de az időjárási katasztrófának több tucatnyi halálos áldozata van. Mintegy 145 ezer háztartás volt áram nélkül szerda reggel az éjjeli szélvihar és heves esőzés következtében Csehországban. Öt év börtönre ítéltek Norvégiában egy szíriai tinédzsert, mivel merényletet akart elkövetni. Az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusának bírái 12 év börtönbüntetésre ítélték Jovica Stanisic és Franko Simatovic volt szerb titkosszolgálati vezetőket a délszláv válság idején elkövetett háborús bűneikért. Ötven ázsiai és afrikai eredetű illegális bevándorlót találtak a hatóságok egy hűtőkamionban a román-magyar határon - közölte a román határrendészet. Készültségbe helyezték a bevándorlási hatóságokat a pakisztáni repülőtereken, mert ezer darab schengeni vízummatricát loptak el Olaszország iszlámábádi nagykövetségéről. Emberölés kísérlete miatt nyomoz a rendőrség a keddi törökszentmiklósi baleset ügyében, amelyben egy személyautó sofőrje meghalt, egy autóbusz vezetője pedig súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. A vádhatóság kezdeményezésére a bíróság letartóztatásba helyezte azt a román állampolgárságú férfit, aki megerőszakolt egy nőt a XII. kerületi Krisztina körút környékén. Öt év börtönre ítélt a Nyíregyházi Járásbíróság egy férfit, aki életveszélyesen megfenyegette és megrúgta az ellene intézkedő rendőröket. Őrizetbe vettek két férfit és két nőt, mert baltanyéllel és kaszával támadták meg az intézkedő rendőröket egy hajdú-bihari településen. Két hónapig tartó, összehangolt ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Balatonnál. A felújítási munkálatok miatt a legtöbb júliusi hétvégén változik a 3-as metró közlekedése - közölte a BKK. A Budapest-Balaton kerékpárút építése miatt hétfőtől - várhatóan szeptember közepéig - jelentős forgalmirend-változásra kell számítani a 7-es útnak az M7-es autópálya Székesfehérvár keleti lehajtója és a város közötti szakaszán, ahol aluljárót építenek. A Dunában a kijelölt területeken kívül tilos fürdeni - figyelmeztetett a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba a wimbledoni tenisztornán, miután legyőzte a cseh Jiri Veselyt. A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, valamint Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig válogatott labdarúgója holtversenyben végzett az élen a Forbes magazin Magyarország legértékesebb sportolóiról készített felmérése alapján.