2018. november 12.,
hétfő, Jónás, Renátó napja

Migránskártya

Hír TV

2018. november 12., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:04

Migránsok tízezrei tartanak Európa felé a Balkánon. Kinek a pénzéből finanszírozzák őket? – kérdezi a kormánypárt. Vendégünk volt Hollik István, a Fidesz–KDNP-frakciószövetség szóvivője, aki szerint az unió mostani vezetése bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát.

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