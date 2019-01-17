2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Migráció

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 21:00, frissítve: csütörtök 21:19

A Századvég friss kutatása szerint a magyarok többsége továbbra is ellenzi a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlást Európába. Bakondi György szerint a migrációs nyomás csökkent, de a válságnak még nincs vége. Vendégünk volt a belbiztonsági főtanácsadó.

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