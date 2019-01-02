2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Migráció

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2019. január 2., szerda 20:30, frissítve: szerda 21:31

A migrációs folyamatokról mondhatnak véleményt az emberek a májusi EP választáson Bakondi György szerint. De miért ez még mindig a legfontosabb téma? Megkérdeztük a belbiztonsági tanácsadót!

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