2019. JANUÁR 2., SZERDA
ORBÁN VIKTOR TÁRGYALT BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKKEL IS BRAZÍLIÁBAN.
A 2019 ELEJÉN JERUZSÁLEMBEN TARTANDÓ V4-IZRAEL CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL IS EGYEZTETTEK, EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY SZOROSABBRA FÛZIK A MAGYAR-IZRAELI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
NÉMETH SZILÁRD ÁLLAMTIKTÁR: AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL MAGASABB ILLETMÉNYEMELÉST KAPNAK A KATONÁK ÉS A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK.
HÉTFÕTÕL ZAJLIK AZ ELLENZÉK ELÕVÁLASZTÁSI FOLYAMATA, - KÖZÖLTE MOLNÁR ZSOLT BUDAPESTI MSZP-ELNÖK.
PÁRBESZÉD: URIZÁLÁS, TÚLÁRAZOTT PRESZTÍZSBERUHÁZÁS A MINISZTERELNÖKSÉGNEK A BUDAI VÁRBAN KIALAKÍTOTT IRODÁJA.
FIDESZ: A BALLIBERÁLIS KORMÁNYOKKAL ELLENTÉTBEN MA REND ÉS BIZTONSÁG VAN HAZÁNKBAN.
KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS.
BM: JANUÁR 1-TÕL ÁTLAGOSAN ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ RENDÕRÖK BÉRE.
PM-ÁLLAMTITKÁR: A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM IDÉN TÖBB MINT A DUPLÁJÁRA NÕ 2010-HEZ KÉPEST.
EMMI: EMELKEDIK A GYED ÉS A DIPLOMÁS GYED ÖSSZEGE, VALAMINT MEGJELENIK A GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, A GYOD IS.
TAVALY 126 601 ÚJ SZEMÉLYAUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, 17,5 SZÁZALÉKKAL TÖBBET, MINT 2017-BEN - KÖZÖLTE A CARINFO.HU.
A MOL BRUTTÓ 10-10 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN.
ÖT ÚJ, NEM ÁLLANDÓ TAGJA VAN AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK; NÉMETORSZÁG, BELGIUM, INDONÉZIA, A DÉL-AFRIKAI ÉS A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MEGHÍVTA MAGYARORSZÁGRA JAIR BOLSONARO, KEDDEN BEIKTATOTT BRAZIL ELNÖKÖT.
DONALD TRUMP GRATULÁLT JAIR BOLSONARO BRAZIL ÁLLAMFÕNEK A KEDDI BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉN ELMONDOTT BESZÉDÉHEZ.
MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER A MOSZKVÁBAN KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELI.
BÉKÉT ÉS BOLDOGSÁGOT KÉRT NÉPÉNEK ÉS A VILÁGNAK UTOLSÓ ÚJÉVI BESZÉDÉBEN SZERDÁN AKIHITO, HAMAROSAN LEMONDÓ JAPÁN CSÁSZÁR.
LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK, TOVÁBBI 16-AN PEDIG MEGSÉRÜLTEK EGY VONATBALESETBEN DÁNIÁBAN MTI.
BUKAREST ÉLES VITÁBA KEVEREDETT JEAN-CLAUDE JUNCKERREL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL KÖZVETLENÜL A SOROS UNIÓS ELNÖKSÉG ÁTVÉTELE ELÕTT MAGYAR IDÕK.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: THERESA MAY KORMÁNYFÕ MEGTALÁLJA A MÓDJÁT, HOGY ELFOGADTASSA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST A LONDONI PARLAMENTBEN.
GÖRÖGORSZÁG SIKERES ÁLLAMPAPÍR-KIBOCSÁTÁST HAJTOTT VÉGRE SZERDÁN, AZ ÉV ELSÕ MUNKANAPJÁN.
A TÖRÖK HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTEK 12 SZEMÉLYT AKIK A GYANÚ SZERINT KAPCSOLATBAN ÁLLTAK AZ ISZLÁM ÁLLAMMAL.
KIVONULT MINTEGY 400 KURD FEGYVERES AZ ÉSZAK-SZÍRIAI MANBÍDZS VÁROSBÓL, AMELYET TÖRÖKORSZÁG OFFENZÍVÁVAL FENYEGET.
"NINCS MENETREND ÉS NINCS HATÁRIDÕ AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁRA SZÍRIÁBÓL"- JELENTETTE KI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FEHÉR HÁZBAN.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÚJABB LEVELET KAPOTT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕTÕL, TRUMP CSODÁLATOSNAK" NEVEZVE A LEVELET.
ALKALMATLANSÁGGAL VÁDOLTA MEG DONALD TRUMP ELNÖKÖT MITT ROMNEY, UTAH ÁLLAM MEGVÁLASZTOTT REPUBLIKÁNUS SZENÁTORA.
DONALD TRUMP: JOBB LENNE, HA MITT ROMNEY A HATÁR BIZTONSÁGÁRA ÖSSZPONTOSÍTANÁ A FIGYELMÉT! ÍRTA AZ ELNÖK TWITTER.
150 KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNS PRÓBÁLT ÁTTÖRNI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON, A HATÁRVÉDELMI SZERVEK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE.
HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: 21-RE EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI MAGNYITOGORSZK EGYIK LAKÓÉPÜLETÉBEN KÉT NAPJA TÖRTÉNT GÁZROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
LEGKEVESEBB 37-EN MEGHALTAK EGY TÁMADÁSBAN MALI KÖZÉPSÕ RÉSZÉN MOPTI KÖRZETBEN JELENTETTÉK HÍRÜGYNÖKSÉGEK KORMÁNYZATI FORRÁSOKRA HIVATKOZVA.
EGY EMBERT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI A MAGYAR HATÓSÁGOK A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI
VERONAI BUSZBALESET ÜGYÉBEN.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG.
A BRFK KÖZLÉSE SZERINT ELFOGTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT GÁZOLÁS GYANÚSÍTOTTJÁT.
KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK EGY GYULAI SZÓRAKOZÓHELYEN, AZ ANYAGBÓL A PULTOS FOGYASZTOTT, A NÕ OTTHONÁBAN NÖVÉNYI TÖRMELÉK ÉS KÉT NÖVÉNYÕRLÕ IS ELÕKERÜLT POLICE.HU.
EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU.
14 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A RENDÕRÖK POLICE.HU.
KIADTÁK A FIGYELMEZTETÉST 13 MEGYÉRE AZ ERÕS SZÉL MIATT, A DUNÁNTÚLON ÉS A BUDAI HEGYEKBEN 80 KM/H-ÁT MEGHALADÓ SZÉLLÖKÉSEK IS LEHETNEK.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.