2018. szeptember 11.,
kedd, Teodóra napja

Mi történt Strasbourgban?

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2018. szeptember 11., kedd 21:55, frissítve: kedd 21:57

Hanyatlik az Európai Néppárt? A Sargentini-jelentés megítélésben vita van a Fideszt is a tagjai között tudó pártcsalád frakciójában. Mráz Ágoston Sámuel elemezte a helyzetet.

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