2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Menedékkérők

Hír TV

2018. december 11., kedd 21:11, frissítve: kedd 21:22

A következő 32 évben több mint 500 millióval nő majd a migrációt kibocsátó országok népessége. Itt volt a Migrációkutató Intézet munkatársa, aki szerint a bevándorlás elsődleges célja Európa lehet.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV