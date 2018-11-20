2018. november 20.,
kedd, Jolán napja

Menedék

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2018. november 20., kedd 20:30, frissítve: kedd 21:41

Megkapta a menekültstátust a volt macedón miniszterelnök a Magyar Idők szerint. A lap azt írja, megalapozott, hogy Gruevszki hazájában veszélyben lett volna. Vendégünk volt Halász János a nemzetbiztonsági bizottság fideszes alelnöke.

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