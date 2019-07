Menczer Tamás: Semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem áldozható fel a kárpátaljai magyarság

Az EU-tagországok belügyminisztereinek csütörtöki informális találkozóján ismét fölmerült egy korábbi, ismerős javaslat: a Földközi-tengeren NGO hajók által kimentett migránsokat osszák szét a tagállamok az európai tagállamok egymás között. A belügyminiszterek tanácsában négy évvel ezelőtt ugyanígy napirenden volt ez a javaslat. A szokásjog szerint ott többséggel hoznak meg döntéseket. A V4-ek ezt most elutasították.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Elképzelhető, hogy megint átmegy többségi szavazattal?”– tette fel a kérdést Földi-Kovács Andrea.

„Ez mutatja legjobban azt, hogy a migráció nem egy mögöttünk hagyott probléma, bár sokan próbálják így beállítani és azt mondani, hogy ezzel már nem kell foglalkozni. Valójában ez itt van velünk. Akárhányszor egy hajó közelít az olasz partokhoz, annyiszor jön elő a kvóta-kérdés, a kötelező elosztási mechanizmus kérdése. De ezt mi elutasítjuk. Elutasítottuk korábban is V4-es szövetségeseinkkel és elutasítjuk most is. Ez egy folyamatos harc, egy folyamatos csata. A migráció problémaköre itt marad velünk, és a kvóta ennek a legszimbolikusabb megjelenítése. Ezt akarták ránk erőltetni korábban, és ezt akarják időről-időre. De mi azt gondoljuk, ez a megalapozott jogi és politikai álláspontunk, hogy ez egy tagállami hatáskör. Csak mi dönthetjük el és csak a magyarok dönthetik el kit engedünk be és kit nem engedünk be, kivel akarunk együtt élni. A magyar emberek többször, többfajta konzultáción és választáson elmondták: nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a kvótából. Így a magyar kormányt ez a mandátum köti, és ennek megfelelően hozzuk a döntéseinket”

– nyilatkozta Menczer Tamás, aki hozzátette, egyben biztos lehet mindenki: amíg ez a kormány vezeti Magyarországot kvótát sohasem fognak elfogadni. Sem a Nyugat-Balkánról, sem a Brüsszel felől érkező illegális bevándorló hazánkba nem fog bejönni.

Az államtitkár szerint tudható, hogy mi zajlik, amikor egy Földközi-tengeren migránsokat szállítmányozó NGO hajó kapitánya is politikai követeléseket fogalmazhat meg szuverén országok kormányainak:

„Vannak, akik meg akarják szervezni a migrációt, és vagyunk mi, akik meg akarjuk állítani.”

2015-ben Magyarország volt a legelső, amely megálljt parancsolt az illegális bevándorlásnak és a V4-ek utána gyorsan csatlakoztak is ehhez a kezdeményezéshez. Magyarország megmutatta, hogy a migráció szárazföldön megállítható, majd utána Salvini belügyminiszter Olaszországban is bebizonyította, tengeri úton is megálljt lehet parancsolni az illegális bevándorlásnak. A segítséget oda kell vinni, ahol a baj keletkezett, mert a legóvatosabb becslések szerint is 30-35 millió ember van Európa szomszédságában a déli és keleti részen, aki bármikor elindulhat az Unió felé – hangsúlyozta a politikus.

„Azt láthatjuk, hogy az elmúlt években az ENSZ-ben és Brüsszelben is az volt a törekvés, hogy az illegális bevándorlást legalizálják. Elkeresztelhetik, hívhatják akárhogy: mégiscsak arról van szó, hogy valami, ami illegális, azt legálissá akarják tenni. Erre egy hasonlat, ami lehet kicsit sántít: bizonyos fokig ez olyan, mintha valaki betörne a házamba, és azt mondanám, ez csúnya dolog, ezt nem szabad, de ne aggódj, majd a kertkaput nyitva hagyom és megoldom, hogy te ide bejussál, sőt még talán autót is küldök érted”

– érvelt a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár.

Az elmúlt években legalább 30 olyan terrortámadás volt, amelynek hátterében a végrehajtók illegális bevándorlók voltak, több mint 300 ártatlan európai ember halálát okozva, ezért biztonsági kérdésként is kell a bevándorlást kezelni. A déli határőrizeti rendszerre, a kerítésre addig szükség lesz, míg ez a probléma meg nem oldódik. Az ENSZ jelentéstévő véleménye „beleillik abba a sorba, amit az ENSZ eddig is képviselt” és ezt a magyar kormány teljes mértékben visszautasítja. A jelentés egyébként hemzseg a valótlan állításoktól – húzta alá Menczer Tamás államtitkár a Hír TV-nek adott interjújában.

Azon Kijevből érkező vádaskodásokra, miszerint Magyarország beavatkozik az ukrán belügyekbe, Menczer Tamás úgy reagált: Magyarországnak joga van a határon túli magyar kisebbséggel való kapcsolattartásra, és ez egyáltalán nem jelent beavatkozást Ukrajna belügyeibe.

„A nyelvtörvény és az oktatási törvény viszont számunkra elfogadhatatlan, mert szerzett jogokat vesz vissza a kisebbségektől”

– emelte ki.

„Soha nem fogjuk semmilyen geopolitikai játszma oltárán feláldozni a kárpátaljai magyarságot”

– tette hozzá az államtitkár.

Ukrajnában vasárnap parlamenti választást tartanak. Kedden az ukrán rendőrség házkutatást tartott az egyik járási kampányfőnöknél. Az államtitkár szerint Magyarország a jószomszédi kapcsolatok fenntartásában érdekelt, de azt is látni lehet, hogy Kijev a kampányban folyamatosan a magyar kisebbség megfélemlítésére játszik. A politikus szerint "óvatos derűlátásra" adhat okot, hogy az új ukrán elnök talán elődeihez képest változtat Kijev politikáján.

Hír TV