Menczer Tamás: Folyamatos a magyar állampolgárok hazahozatala

Zajlik minden idők legnagyobb mentőakciója. Hány országból hány magyart hoztak eddig haza - tette fel a kérdést Velkovics Vilmos műsorvezető a Külügyminisztérium államtitkárának.

Menczer Tamás megjegyezte, hogy jobban szereti a hazahozatal kifejezést, majd elmondta, hogy 16 országból eddig több mint 9500 magyar állampolgár hazajutását szervezte meg a tárca. Volt, hogy Magyarország küldött értük repülőgépet, de volt arra is példa, hogy összedolgoztak a lengyel vagy az osztrák légitársasággal – tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra is, hogy

ez a munka valószínűleg nem fog addig befejeződni míg tart a járvány. A számok csökkennek, de most is százas nagyságrendben kap a minisztérium jelzéseket, hogy szeretnének azok is hazajutni, akik eddig még valamilyen okból nem tudtak.