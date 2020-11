Menczer Tamás: A vakcinakérdést átpolitizálni nem helyes

Visszaáll az időseknek biztosított vásárlási idősáv - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az Idősek Tanácsának ülése után a közösségi oldalán. Az idősek bármikor vásárolhatnak, de hétköznap 9-11 óra között csak ők tartózkodhatnak a boltban, illetve hétvégén 8-10 között szintén csak a 65 év felettieké a vásárlás lehetősége az üzletekben. 3334 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 177 952-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3891-re emelkedett, 43 339-en meggyógyultak. A tömeges, célzott koronavírus-tesztelés megindítását, valamint az iskolák működésének megvédését nevezte a hét nagy védekezési akciójának Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs ülése után a Facebook-oldalán közzétett videójában. A célzott, tömeges teszteléssel kapcsolatban Orbán Viktor közölte: 47 ezren dolgoznak szociális intézményekben és 191 ezren oktatási intézményekben, és bár a tesztelés önkéntes, biztosan sokan fognak jelentkezni. Elkezdődött a tesztelés az oktatási és a szociális intézményekben. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: a héten összesen 191 ezer embert fognak letesztelni. Szűrőbuszok segítik a koronavírus tünetekkel rendelkező emberek tesztelését - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a helyszíni tesztelést kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek COVID-19 gyanús tüneteik miatt háziorvosa már elrendelte a vizsgálatot. A vakcinakérdést nem szabad átpolitizálni, aki ezt teszi, felelőtlen - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás közölte: a beérkezett orosz vakcinát magyar szakemberek vizsgálják, hiszen egészségügyi vészhelyzet esetén a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy milyen vakcinát alkalmaznak, forgalmazás esetén lenne szükség EU által adott engedélyre. A kormány kötelessége, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa a magyaroknak az oltóanyagot, amelynek beadása ingyenes és önkéntes lesz - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az Országgyűlés ülésén. Az a rendszeres, heti tesztelés, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester bejelentett, nem zajlik a fővárosban - mondta Sára Botond Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott Magyarország élőben extra című műsorunkban. Már több koronavírus elleni vakcina is az engedélyeztetési folyamat harmadik, vagyis a tömeges tesztelés fázisában jár a világban – mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője a Kossuth rádióban. Az ingyenes parkolás mellett a parkolóházak megnyitásának is az a célja, hogy lassítsák a koronavírus terjedését - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: egy olyan rendelet is született, amely az állami tulajdonú cégek közterületi parkolóit is este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen használhatóvá teszi. A Gazdaságvédelmi operatív törzs javaslatai alapján egyszerűbbé és olcsóbbá válhat a pénzügyek intézése - mondta a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály bejelentette, hogy a testület kedden dönt az újabb tehercsökkentésekről. A készpénz visszaszorítása, és az online ügyintézés bővítése egyszerre fogja segíteni a gazdaság újraindítását, valamint a járvány elleni védekezést. Budapesten hozza létre új, globális termékfejlesztő központját az amerikai Diligent, a világ egyik vezető szoftverfejlesztő és szolgáltató vállalata - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A technikai és szervezeti fejlődést mutatja, hogy fél éven belül a második új központtal bővült a magyar hírszerzés - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Információs Hivatal Kríziskezelő Központjának átadásán. Soros György továbbra is minden erővel rá akarja kényszeríteni Európára a bevándorlást, a brüsszeli politikusok és bürokraták pedig segítenek neki - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 58,6 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,4 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbiában megtízszereződött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi egy hónapban, míg október 22-én csupán 416 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, egy hónappal később már 4995-öt. Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Mindkét országban csökkent ugyanakkor az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Olaszországban túllépte az ötvenezret a járvány halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 630 beteg veszítette életét. Oroszoroszágban először haladta meg a 25 ezret az egy nap alatt kimutatott új koronavírus-fertőzöttek száma. Alkalmazási technikáktól függően 62-90 százalékos hatékonyságúnak bizonyult az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű koronavírus-vakcinája. A figyelmeztetések ellenére több mint kétmillió amerikai ült repülőre a hétvégén - közölte az amerikai repülésbiztonsági hatóság. Donald Trump amerikai elnök nem kérte a beavatkozást a szavazatszámlálás folyamatába - jelentette ki Lee Chatfield, a michigani képviselőház republikánus elnöke a Fox televíziónak adott interjújában. Térkamerák felvételei segítségével rekonstruálta az olasz terrorellenes nyomozóigazgatóság a Nizzában október 29-én késeléses merényletet elkövető Brahím Iszávi részletes útvonalát a Corriere della Sera című lap ismertetése szerint. Több mint 26 ezer gyerek vált az Afganisztánban dúló harcok áldozatává 2005 és 2019 közt - áll a Save the Children (Mentsük meg a Gyerekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet jelentésében. 5 embert megöltek fegyveresek egy nigériai mecsetben, ahonnan 18 jelenlévőt is elraboltak. Egy azeri katonatiszt életét vesztette, egy orosz békefenntartó tiszt és a hegyi-karabahi polgári védelem három tagja megsérült, amikor felrobbant egy akna Hegyi-Karabahban - közölte az orosz védelmi tárca. Oroszország sajnálja az Egyesült Államok kilépését a Nyitott Égbolt egyezményből, amely az amerikaiak távozásával elveszíti életképességét - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban tárgyalásokat folytatott Szaúd-Arábiában Mohamed bin Szalmán trónörökössel - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja. Ankara tiltakozása miatt megszakították egy török lobogó alatt hajózó gyanús teherhajó ellenőrzését a líbiai fegyverembargó betartását szolgáló földközi-tengeri európai uniós műveletben - közölték Berlinben. Kötelezettségszegési eljárás indult 23 EU-tag és az EU-ból kilépett Egyesült Királyság ellen az audiovizuális tartalmakról szóló irányelv átültetésének elmulasztása miatt - csak Magyarország, Dánia, Hollandia és Svédország teljesítette kötelezettségeit. 522 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. 14 migránst és egy embercsempészt fogtak el a rendőrök az M0-s autóút 19-es kilométerénél. Még mindig vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol a tulajdonosok szándékosan megszegik a védelmi intézkedéseket, a korlátozott nyitvatartásra vagy a tilalomra vonatkozó szabályokat - mondta Kiss Róbert alezredes. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül, gyógyszerként forgalmazott egy háztartási hipóhoz hasonló hatású készítményt - tudatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10 esetben több mint 1,5 millió forintra bírságolt gyümölcs- és szőlőoltványokkal kereskedő árusokat. Elfogták a két halálos áldozattal járó, XV. kerületi lakástűz feltételezett elkövetőjét a IV. kerületben - közölte a rendőrség. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Miskolcon, Sajószentpéteren és Putnokon minősítették egészségtelennek a levegőt a szálló por miatt. Életének 90. évében elhunyt Kiefer Ferenc Széchenyi-díjas nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai) - Dunaújvárosi Acélbikák 8:3; Gyergyói HK (romániai) - Titánok 3:4 Kolding városában játssza csoportmérkőzéseit a magyar női kézilabda-válogatott a jövő csütörtökön kezdődő dániai Európa-bajnokságon, amelynek szervezői megkapták a kormány engedélyét a torna önálló lebonyolítására. Elhalasztották az evezősök és paraevezősök januárra tervezett amerikai olimpiai kvalifikációs versenyét a koronavírus-járvány miatt.