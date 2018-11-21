2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

Meglepetés

Hír TV

2018. november 21., szerda 20:30

Meglepte a közgazdászokat a magyar gazdaság teljesítménye. A vártnál ugyanis nagyobb lesz a a GDP növekedése 2018-ban. Az OECD legfrissebb előrejelzéséről Lentner Csabát kérdeztük.

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