2018. október 11.,
csütörtök, Brigitta napja

Megfélemlítés

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2018. október 11., csütörtök 21:14, frissítve: csütörtök 21:21

A magyar külügy szerint megdöbbentő mélységbe süllyedt az ukrán politika. Nacionalisták listázzák a kárpátaljai magyarokat, miközben Kijev ukránokat költöztetne Beregszászra. Vendégünk volt Magyar Levente parlamenti államtitkár.

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