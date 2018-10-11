Megfélemlítés

2018. OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK
TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON.
DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL.
NEM VESZI NAPIRENDRE A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FIDESZ MÁRKI-ZAY PÉTER POLGÁRMESTER A KÖZGYÛLÉS FELOSZLATÁSÁRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁRA TETT JAVASLATÁT.
MEGALAKULT A FIDESZ BEVÁNDORLÁSELLENES KABINETJE, NÉMETH SZILÁRD ALELNÖK FOGJA VEZETNI.
NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: MAGYARORSZÁG KIEMELTEN FONTOS MEZÕGAZDASÁGI PARTNERE OROSZORSZÁG.
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: NEM AKARUNK OLYANNÁ VÁLNI, MINT NYUGAT-EURÓPA DIE WELT.
AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL.
SZÉTVÁLHAT A MAGÁN- ÉS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY, MELYRÕL A JAVASLATOKAT IS KIDOLGOZTÁK MONDTA KÁSLER MIKLÓS - MAGYAR IDÕK.
100 EZER FORINTRA NÕ AZ ÁPOLÁSRA SZORULÓ GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ HAVI ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGE 2019-TÕL.
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FOLYTATJA AZ EGYEZTETÉSEKET A KORMÁNNYAL AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÜGYÉBEN.
KOVÁCS ÁGNES MEOSZ-ELNÖK: NEM RÉSZMEGOLDÁSOKRA, HANEM HOSSZÚ TÁVÚ ÉRDEMI VÁLTOZÁSOKRA VAN SZÜKSÉG.
SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMÛKÖDÉSI FÓRUMA: 2019-TÕL A MINIMÁLBÉRT BRUTTÓ 190 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUMOT 247 EZER FORINTRA KELL EMELNI.
EU-S IRÁNYELV ÍRJA ELÕ PÉNTEKTÕL MINDEN AZ EGYSÉGES ÜZEMANYAG-JELÖLÕ CÍMKÉK BEVEZETÉSÉT, DE MEGMARADNAK MEGSZOKOTT HELYI JELÖLÉSEK IS.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MEGDÖBBENTÕ MÉLYSÉGEKBE SÜLLYEDT AZ UKRÁN POLITIKA.
AZ UKRÁN HADSEREG NÉGY KATONÁJA VESZTETTE ÉLETÉT ÉS HÁROM MEGSEBESÜLT A DONYEC-MEDENCÉBEN AZ ELMÚLT NAP SORÁN.
KURT VOLKER AMERIKAI KÜLÖNMEGBÍZOTT: PUTYIN ELVESZTETTE UKRAJNÁT, AZ UKRÁNOK NYUGAT-BARÁTABBAK, MINT VALAHA.
A KONSTANTINÁPOLYI ORTODOX SZINÓDUS MEGÚJÍTOTTA AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ AZ OROSZ ORTODOX EGYHÁZTÓL VALÓ KÜLÖNVÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁLLÁSFOGLALÁSÁT.
A KÜLÖNVÁLÁS JÓVÁTEHETETLEN KÖVETKEZMÉNYEKHEZ VEZET A VILÁG ORTODOXIÁJA SZÁMÁRA - ALEKSZANDR VOLKOV, OROSZORSZÁG PÁTRIÁRKÁJÁNAK SAJTÓTITKÁRA.
PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK ÜDVÖZÖLTE A KONSTANTINÁPOLYI SZINÓDUS DÖNTÉSÉT, MELY SZERINT FOLYTATÓDIK AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ KÜLÖNVÁLÁSA AZ OROSZTÓL.
GULYÁS GERGELY: A BRIT KORMÁNY A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSA ESETÉN IS GARANTÁLJA A MAGYAROK JOGAIT MONDTA LONDONBAN.
OROSZORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KOMOLY POTENCIÁLJÁT GYÛJTÖTTE ÖSSZE - JELENTETTE KI VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A KREMLBEN.
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK CSÖKKENTENIE KELL AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT!
VOLKSWAGEN: TÖMEGES LEÉPÍTÉSSEL FENYEGET AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL KÖTÖTT UNIÓS MINISZTERI MEGÁLLAPODÁS.
A BELGA RENDÕRSÉG 29 EMBERT ÕRIZETBE VETT A SZERDÁN KIPATTANT LABDARÚGÓ BUNDABOTRÁNY ÜGYÉBEN.
EJTETTE AZ EGYIK VÁDPONTOT HARVEY WEINSTEIN ÜGYÉBEN A MANHATTANI KÖRZETI ÜGYÉSZ.
TÖRÖKORSZÁG ÚJRA MEGNYITJA AZ IRAKI BÁSZRÁBAN ÉS MOSZULBAN TALÁLHATÓ KONZULÁTUSAIT, AMELYEKET BIZTONSÁGI OKOKBÓL, 2014-BEN ZÁRT BE.
HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK.
56 ÚJSÁGÍRÓT ÖLTEK MEG MUNKÁJUKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÉV ELSÕ 9 HÓNAPJÁBAN, TÖBBET, MINT AHÁNYAT 2017-BEN ÖSSZESEN - RIPORTEREK HATÁROK NÉLKÜL.
FLORIDA NYUGATI PARTVIDÉKE KATASZTRÓFA SÚJTOTTA ÖVEZETTÉ VÁLT A MICHAEL HURRIKÁN ELVONULÁSA UTÁN, CSÜTÖRTÖKÖN MÁR GEORGIA ÁLLAMBAN PUSZTÍTOTT.
ÚJABB FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, A 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS JÁVA ÉS BALI SZIGETEIT SÚJTOTTA, HÁRMAN MEGHALTAK.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA ELINDÍTOTT SZOJUZ MSZ-10 OROSZ ÛRHAJÓ.
EGY PÉCSI LAKÁSBÓL TÖBB MINT 5 KG MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK, KÉT FÉRFI ELLEN ELJÁRÁS INDULT.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ, BUDAÖRSNÉL.
25 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK AZT A HÁZASPÁRT ÉS LÁNYUKAT, AKIK MEGÖLTÉK A LÁNY TITOKBAN SZÜLT CSECSEMÕJÉT.
MEGHALT EGY KISFIÚ, AKIT GÉPKOCSI ÜTÖTT EL A SOMOGY MEGYEI KISBERÉNYBEN.
ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS ASSZONY, AKIT EGY TOLATÓ FURGON ÜTÖTT EL A ZALA MEGYEI SORMÁSON.
MEGSÉRÜLT EGY GÁZVEZETÉK ÉRDEN, A BALESET KÖZELÉBEN LÉVÕ ISKOLA MINTEGY 200 DIÁKJÁT KÍSÉRTEK BIZTONSÁGOS HELYRE.