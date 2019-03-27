Megbélyegezve

2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

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2019. március 27., szerda 20:07, frissítve: szerda 20:10

Mai napig rendőri védelem alatt áll az szomáliai származású holland-amerikai aktivistanő, aki iszlám vallás egyik legjelentősebb kortárs kritikusa. Az elmúlt 25 év küzdelmeiről is beszélt Ayaan Hirsi Ali.

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