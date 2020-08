Maruzsa Zoltán: Úgy gondolom, hogy felkészültünk

178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6139-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyult. Felkészült a közoktatás az iskolakezdésre - mondta a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Külföldiek szeptember 1-jétől nem jöhetnek Magyarországra a koronavírus-járvány miatt, de - ahogy tavasszal - most is vannak kivételek - mondta a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A cseh állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Az eddigiekhez hasonlóan a koronavírus miatt kedden életbe lépő szigorító intézkedéseknek is a magyar emberek egészségének és biztonságának védelme a célja - jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár. Az általános higiéniai szabályok és hatályos jogszabályok betartására hívta fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Hangsúlyozta: összefogásra van szükség a járvány második hullámának megfékezéséhez. Azonnali hatállyal megtiltja valamennyi előadás és szemináriumi gyakorlat jelenléti formában történő megtartását az ELTE TTK dékáni vezetése. A vadásztársadalom jótékonysági vadászattal támogatta az egészségügyet a koronavírus-járvány által teremtett nehéz helyzetben. Köszönet jár a vadászok tevékenységéért, a szolidaritásukért - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Mérföldkő a magyarországi szakképzés történetében 2020/21-es tanév, átalakul a szakképzés intézményi szerkezete, struktúra- és szemléletváltás kezdődik az oktatásban - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A magyar kormánynak fontos a keresztény civilizáció védelme, ezért 2010 óta háromezer templom épült, vagy újult meg a Kárpát-medencében - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kompromisszumos megoldás született a Nagykörút új forgalmi rendjének ügyében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A főpolgármester közölte: a Nagykörút forgalma nagyon különböző az egyes szakaszokon, ezért Blaha Lujza tér és a Petőfi híd között teljes mértékben kétsávos lesz az autós közlekedés, a szakaszon a parkolósávokból alakítanak ki kerékpárutakat. Hatalmas káoszra készüljenek kedden a Budapesten közlekedők - figyelmeztetett Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának Fidesz által delegált tagja, Karácsony Gergely főpolgármesternek a Nagykörút új forgalmi rendjéről szóló bejelentésére reagálva. A Magyar Kerékpárosklub üdvözli a nagykörúti, Bartók Béla úti, Villányi és Tétényi úti kerékpársávok megtartásáról hozott döntést annak ellenére, hogy a Nagykörút józsefvárosi szakaszán nem a körút átfogó megújulását szolgáló megoldás születhet. Lemondott a Színház és Filmművészeti Egyetem szinte teljes vezetése. Upor László rektorhelyettes azt mondta, az új alapítványi struktúrával az egyetemi autonómia összes garanciája elveszett. Az egyetem vezetői oktatói pozíciójukat megtartják. Különleges időkben különleges emberekre és nem mindennapi hozzáállásra, teljesítményekre van szükség - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanévnyitóján. Európa bajban van, mert még mindig nem sikerült meghatároznia új helyét a nemzetközi gazdaságban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a 15. Bledi Stratégiai Fórumon. Magyarországon valójában az intellektuális szuverenitásért zajlik a harc: azért küzdünk, hogy érvényesíthessük kereszténydemokrata-konzervatív demokráciafelfogásunkat a liberális nézetekkel szemben - hangsúlyozta a miniszterelnök. A szolidaritás közös sikert jelent, de nem lehetünk sikeresek együtt, ha külön-külön nem vagyunk sikeresek - mondta Orbán Viktor. A következő évek Közép-Európa évei lehetnek, a térségnek komoly versenyelőnye lehet - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvényhozói jelen lesznek, de nem vesznek részt a jobbközép Nemzeti Liberális Párt kisebbségi kormánya elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán - jelentette be Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az Erdélyi Magyar Szövetség 160 helyszínen mintegy 2200 önkormányzati képviselőjelölttel, valamint 94 polgármesterjelölttel vág neki a szeptember 27-én tartandó romániai önkormányzati választásoknak - jelentette be a pártszövetség társelnöke. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök elismerte, hogy az ország társadalmi rendszere bizonyos mértékben tekintélyelvű, az elnöki tisztségre szabott, amin változtatni kell a majdani új alkotmányban. Fehéroroszországban tizenöt nap elzárásra ítélték Anatolij Bokunt, a Belaruszkalij állami bányaipari óriásvállalat sztrájkbizottságának tagját nem engedélyezett tiltakozó akcióban való részvétel miatt. A német szövetségi kormány továbbra is kiáll a fehéroroszországi ellenzéki tüntetők mellett, és nagyra tartja kitartásukat - mondta Angela Merkel kancellár Berlinben. Lettország megtiltotta a beutazást Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök és 29 másik fehérorosz tisztségviselő számára az elnökválasztás után kialakult minszki helyzet miatt. Fehéroroszország válaszszankciókkal fenyegette meg a három balti államot, Lettországot, Litvániát és Észtországot, amiért megtiltották a beutazást területükre 30 vezető fehérorosz tisztségviselőnek. Már 25,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 845 ezer, a gyógyultaké pedig 16,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság 400 millió euró értékű garanciával támogatja az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezését a koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, hétfőre is több mint 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 121 ezret. Az ukrán egészségügyi tárca felülvizsgálta a külföldi országok vörös és zöld zónába besorolását, Magyarországot a zöldben hagyta. Romániában meghaladta a 7400-at a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és minden korábbinál több, 506 súlyos beteg szorult intenzív kórházi kezelésre. Spanyolországban tovább emelkedik az igazolt koronavírus-fertőzések száma, péntek óta 23 ezer pozitív esetet regisztráltak - közölte Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Törökországban három és fél hónap után ismét 1600-hoz közeli értékkel, 1587-tel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan azonosított fertőzöttjeinek napi száma. Mintegy húszezer diákot és dolgozót szólítottak fel a kelet-svédországi Umea egyetemén, hogy vegyenek részt koronavírus-szűrővizsgálaton, amelyet egy hét múlva megismételnek. Több mint 8 ezer név szerepel a terrorista jellegű radikalizálódás megelőzését szolgáló francia nyilvántartásban - közölte Gérald Darmanin belügyminiszter. Békemegállapodást írt alá a szudáni átmeneti kormány öt kulcsfontosságú lázadócsoporttal a szomszédos Dél-Szudán fővárosában, Jubában. Azonnali reformokat sürgetett a válság sújtotta Libanonban az újonnan kinevezett kormányfő, Musztafa Adíb. Kína és India között egyeztetés zajlik a közös határvonalon ismét kialakult feszült helyzet miatt - közölte a kínai külügyminisztérium, miután az indiai hadsereg szerint kínai katonák provokatív akciót hajtottak végre a demarkációs övezetben. Két és fél börtönbüntetésre ítéltek és 3 évre kiutasítottak Magyarországról egy líbiai állampolgárságú embercsempészt Komárom-Esztergom megyében. Vádat emeltek tizennégy ember ellen, aki Romániából csempészett embereket Magyarországon keresztül - közölte a Fővárosi Főügyészség. Augusztus 31-től utóidényi menetrend szerint közlekednek a menetrendszerinti személyhajók és kompok a Balatonon a Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint. A Dinamo Zagreb lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A Magyar Kupa-győztes Budapest Honvéd a svéd Malmővel, a legutóbb bajnoki második MOL Fehérvár FC pedig a máltai Hiberniansszel találkozik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második körében. Botka Endre sérülés miatt nem csatlakozik a magyar labdarúgó-válogatott keretéhez, helyére az újonc Bolla Bendegúzt, a Fehérvár FC védőjét hívta be a Marco Rossi szövetségi kapitány. Nagy László pozitív koronavírustesztje miatt maradt el a vasárnapra tervezett Veszprém-THW Kiel kézilabda-mérkőzés. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség törölte a rövidpályás-gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első két állomását.