HÉTPONTOS CSALÁDPOLITIKAI INTÉZKEDÉSTERVET JELENTETT BE ÉVÉRTÉKELÕJÉN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. ORBÁN VIKTOR: A BEVÁNDORLÁS FEGYVERLETÉTELT JELENT, NEKÜNK NEM SZÁMOK, HANEM MAGYAR GYEREKEK KELLENEK. ORBÁN VIKTOR: SZÉGYEN, HOGY A BALOLDAL ÖSSZEFOGOTT A NÁCIKKAL A HATALOM ÉRDEKÉBEN. LÉPÉSRÕL-LÉPÉSRE, KITARTÓ MUNKÁVAL FEL FOGJUK SZÁMOLNI A SZEGÉNYSÉGET MAGYARORSZÁGON ÍGÉRTE ORBÁN VIKTOR. ORBÁN VIKTOR: AZ ÚJ INTERNACIONALIZMUS FELLEGVÁRA BRÜSSZEL, ESZKÖZE A BEVÁNDORLÁS, HATALMAS AZ EP-VÁLASZTÁS TÉTJE. ORBÁN VIKTOR: A 9. ÉS 11. OSZTÁLYBA JÁRÓ TANULÓK A NYÁRON MINDEN KÉT HÉT KÜLFÖLDI NYELVI TANFOLYAMON VEHETNEK RÉSZT, AMIT AZ ÁLLAM ÁLL. MEGKEZDÕDÖTT A FELKÉSZÜLÉS AZ EP-VÁLASZTÁSOKRA, AZ NVI TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT MINTEGY 500 MUNKATÁRS VESZ RÉSZT A KÉPZÉSEKEN. HARMINC AUTÓVAL LEZÁRTA A LÁNCHIDAT A "FIATALOK A DEMOKRÁCIÁÉRT MOZGALOM" NEVÛ CIVIL CSOPORT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A NYUGAT-BALKÁN EURÓPAI INTEGRÁCIÓJÁNAK FELGYORSÍTÁSA GAZDASÁGI ÉS BIZTONSÁGI ÉRDEK. EMMI: ÚJRA DIVAT A HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGON, HÚSZ ÉVVEL EZELÕTT NEM KÖTÖTTEK ANNYI HÁZASSÁGOT, MINT AZ UTÓBBI ÉVEKBEN. VARGA MIHÁLY: A PARKOLÓAUTOMATÁKAT IS BEKÖTHETIK A NAV-HOZ MAGYAR NEMZET. ÖTEZER ÚJ ÉPÍTÕIPARI CÉGET ALAPÍTOTTAK TAVALY NÉPSZAVA. FKF: JÖVÕ SZERDÁN INDUL A LOMTALANÍTÁS BUDAPESTEN. EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK VASÁRNAP A 100 ÉVE SZÜLETETT BESSENYEI FERENC TISZTELETÉRE BUDAPESTEN, AZ V. KERÜLETI KÁLMÁN IMRE UTCA 10-BEN. TÖBB TÍZEZREN KÖVETELTEK ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKAT MADRIDBAN AZ ELLENZÉKI JOBBKÖZÉP ÉS RADIKÁLIS JOBBOLDALI PÁRTOK FELHÍVÁSÁRA. FRANCIAORSZÁGBAN 13. ALKALOMMAL IS UTCÁRA VONULTAK SZOMBATON A SÁRGAMELLÉNYESEK A KORMÁNY ADÓ- ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA ELLEN TILTAKOZVA. PÁRIZSBAN A TÜNTETÕK ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL A EGY TÜNTETÕ SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, 17 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK. OLASZ DEMONSTRÁLÓK AKARTAK ÁTJUTNI A FRANCIA HATÁRON, HOGY CSATLAKOZZANAK A SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕKHÖZ, A RENDÕRÖK MEGÁLLÍTOTTÁK ÕKET. TIZEDIK HETE TARTOTTAK ÚJRA TÖMEGTÜNTETÉST SZOMBATON BELGRÁDBAN ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELVE. BRIT SAJTÓ: THERESA MAY FEBRUÁR VÉGÉIG KÉR IDÕT TÁRGYALÁSOKRA A PARLAMENTTÕL, HOGY MEGÁLLAPODÁSRA JUSSON AZ EU-VAL A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL. IZLAND, LIECHTENSTEIN ÉS NORVÉGIA MEGEGYEZÉSRE JUTOTT NAGY-BRITANNIÁVAL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉRÕL. A SVÁJCI NÉPSZAVAZÁSON ELUTASÍTOTTÁK A ZÖLDEK KEZDEMÉNYEZÉST AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEK BEFAGYASZTÁSÁRÓL. KÖZÖS PROGRAMOT INDÍTANAK A V4-EK NÉMETORSZÁGGAL A MIGRÁCIÓ MEGFÉKEZÉSÉRE MAROKKÓBAN JELENTETTE BE A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK SZERINT A KREML BE AKAR AVATKOZNI A MÁRCIUS VÉGI UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK RÓMÁBAN SZOMBATON GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST KÖVETELVE AZ OLASZ KORMÁNYTÓL. TOVÁBBRA SEM ENGEDI BE A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT ORSZÁGÁBA A HIVATALBAN LÉVÕ VENEZUELAI ELNÖK. TÖBBEN MEGHALTAK ÉS TÖBB EZREN ÁRAM NÉLKÜL MARADTAK A HEVES ESÕZÉSEK OKOZTA ÁRVIZEK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT CHILÉBEN. 64. ALKALOMMAL ADJÁK ÁT MA ÉJJEL AZ AMERIKAI ZENEIPAR ELISMERÉSEIT, A GRAMMY-DÍJAKAT, A HÁZIGAZDA ALICIA KEYS LESZ. INTERFAX: A NASA IGAZGATÓJA BAJKONURBA LÁTOGATHAT EGY OROSZ RAKÉTAINDÍTÁSRA. EU-JELENTÉS: TÖBB SZÁZ OROSZ ÉS KÍNAI HÍRSZERZÕ ÜGYNÖK VAN BRÜSSZELBEN DIE WELT. AZ AMERIKAI TÁMOGATÁSÚ ARAB-KURD MILÍCIA BEJELENTETTE, HOGY MEGKEZDTÉK A "VÉGSÕ CSATÁT" AZ ISZLÁM ÁLLAM UTOLSÓ ÁLLÁSA ELLEN. DONALD TRUMP: HANOIBAN LESZ A CSÚCSTALÁLKOZÓ KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL. TÛZ ÜTÖTT KI A RIÓI FLAMENGO FUTBALLKLUB EDZÕKÖZPONTJÁBAN, LEGKEVESEBB TÍZEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÕRNÉL, KETTEN MEGHALTAK, EGY EMBER MEGSÉRÜLT POLICE.HU. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT KOCSI SZOMBATHELYEN A ZANATI ÚTON, EGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT, EGY PEDIG SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT POLICE.HU. KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY EMBER KOCS KÖZSÉG SZÕLÕHEGYÉN EGY HÉTVÉGI HÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN. NEM JÁR A LIBEGÕ A KÖD MIATT ZUGLIGET ÉS JÁNOS-HEGY KÖZÖTT - KÖZÖLTE A BKK FACEBOOK-OLDALÁN. ORFK: FÉL KILOGRAMM KOKAINT TALÁLT A RENDÕRSÉG EGY BUDAPESTI IRODÁBAN.