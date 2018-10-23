2018. október 23.,
kedd, Gyöngyi napja

Magyarország élőben – különkiadás

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2018. október 23., kedd 18:28, frissítve: kedd 18:36

Kedden országszerte több száz rendezvényt tartottak az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulóján. Orbán Viktor miniszterelnök a Terror Háza Múzeum előtt mondott beszédet – Tóth Erik a Nézőpont Intézet és Rajnai Gergely Méltányosság Politikaelemző Intézet elemzője voltak a vendégeink.

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