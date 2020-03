Magyarország élőben extra: Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány

„Ez mind-mind védőintézkedés, merthogy az alaptörvény erre vonatkozó szakasza úgy rendelkezik, hogy élet és vagyonbiztonság óvása érdekében rendelhető el ez a bizonyos különleges jogrendi státusz, a veszélyhelyzet, amely főszabályként 15 napra szól (...), de meghosszabbítható (korlátlanul) és a célja a magyar emberek biztonságának védelme”

- mondta Ifj. Lomniczi Zoltán, a Századvég jogi szakértője. Elmondta, az a szigorú politika, amely a V4-eket és Magyarországot jellemzi, nem csak bevándorlás szempontjából, hanem általában az illegális népmozgások szempontjából is jó megelőzésnek bizonyult, hiszen jóval kisebb a fertőzések száma ezekben az országokban. Hozzátette, a rendőrségnek és az egészségügyi hatóságnak, tehát a tiszti főorvosi rendszernek is van hatósági ellenőrzési jogosultsága, hogy valaki a karanténra vonatkozó szabályokat betartja-e, de ha nem tartják be az emberek a kéréseket, akkor azt szankcionálhatják is, ugyanis súlyos testisértésként mérlegelik ezt a cselekedetet, halálozás esetében pedig halált okozó súlyos testisértésként.

Telefonon Monostori László, plébániai kormányzó esperest kapcsoltuk.

Hogyan fogja érinteni az egyházat, ugye a szentmiséket, nekem közvetlen tapasztalatom van a pasaréti templomról, ott rendszeresen száznál többen vagyunk vasárnaponként. Jönnek a húsvéti liturgiák, sőt eucharisztikus világtalálkozó is lesz Magyarországon, hogyan készül a katolikus egyház? – kérdezte Velkovics Vilmos, műsorvezető.

Így van, bár ez utóbbi csak szeptemberben addig reméljük, hogy a járvány is alább fog hagyni, most viszont tényleg a húsvét közeleg. Hál' Istennek a városi plébániákon tényleg nagyon sok hívőnk van és ez most egy kihívást jelent, hogy hogyan tudjuk megtartani a templomban a liturgiákat, hogy közben a híveket megóvjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nálunk is meglegyenek azok az óvintézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a járvány ne terjedjen tovább.

Van esetleg valami tervük?

Van, sőt már gyakoroljuk is, múlt csütörtök óta kiürítettük a templomokból a szenteltvíztartókat, a használatot felfüggesztettük, megszűnt a kézfogás, illetve az áldoztatás során is kérjük a híveket, hogy kézbe áldozzanak ez sokkal higiénikusabb. A miniszterelnökségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egyházakra és a templomi liturgiákra a 100 fő feletti rendezvényekre vonatkozó megszorítás nem vonatkozik, a lengyel püspöki kar azt a lengyel példát javasolja, amit ők alkalmaznak is, hogy a nagyobb templomokban, ahol sok a hívő van több misét tartanak, hogy a hívők arányosan oszoljanak el, illetve minél távolabb üljenek egymástól. Egyenlőre úgy tűnik, hogy a miséket meg fogjuk tudni tartani, viszont ezekkel az óvintézkedésekkel segítjük azt, hogy a hívek ne legyenek veszélyben

- mondta Monostori László, plébániai kormányzó esperes.

Apáti Bence, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója telefonon mondta el Velkovics Vilmosnak, hogy a munka tovább folytatódik, ugyanakkor a kormány által éjféltől hatályba lépő intézkedéseknek megfelelően fognak eljárni. Éjféltől nem tartanak nagyszínpadi előadásokat és a kisebb előadások, valamint színházak esetében is jól átgondolják, mivel a fellépőkkel és a nézőkkel együtt valószínűleg meghaladnák a 100 fős létszámot.

HírTV