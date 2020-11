Magyarország élőben extra: Továbbra is támadó politikát folytat az ellenzék

Levélben tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a német kancellárt, az Európai Bizottság elnökét és az Európai Tanács elnökét arról, hogy a magyar kormány megvétózza az EU hétéves költségvetésével és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. A helyzet nehéz, de le a kalappal az ápolónők, az orvosok, az egészségügyi személyzet és az iskolákban dolgozók előtt is, mert állják a sarat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. Orbán Viktor ismertette: covidos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Jelenleg 582-en vannak lélegeztetőgépen, intenzív ágyon, ennek háromszorosa még rendelkezésre áll. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 147 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3190-re emelkedett, 34 010-en meggyógyultak. A magyar egészségügyi rendszer felkészült, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb betegszám esetén is képes legyen mindenkinek ellátást biztosítani - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szabályok betartásával csökkenthető az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége – hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Ha a baloldalon múlik, már jóval súlyosabb lenne a járványhelyzet - reagálta a Fidesz Barkóczi Balázsnak, a Demokratikus Koalíció szóvivőjének hétfői kijelentéseire. Az ellenzék legkésőbb 2021. október 23-án, az előválasztások lebonyolítása után megnevezi közös miniszterelnök-jelöltjét és a 106 közös egyéni képviselőjelöltjét - olvasható a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleményében. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja szerint megszorító intézkedésekkel készül 2021-re Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Lassan 20 éve falaznak a szocialista pártban Lackner Csabának, aki már kezdő önkormányzati képviselőként is tisztességtelenül viselkedett - írja a Magyar Nemzet, amely újabb kispesti hangfelvételeket tett közzé. A szolgáltatóknál kell igényelni a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. Adathasználat nélkül elérhetőek november 16-ától az információhoz jutást segítő legfontosabb központi információs, oktatási honlapok, álláskereső portálok, az iparkamarai honlapok a Vodafone ügyfeleinek. Az idén 535 középiskola, az intézmények 48 százaléka jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon - közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákra december 4-ig kell jelentkezni. Újraindult a magyar gazdaság, és az előző negyedévi mélyponthoz képest 11,3 százalékos növekedést ért el a harmadik negyedévben - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. MNB: Jövőre is megmaradhat az érintéses kártyás fizetéseknél a 15 ezer forintos PIN-kód nélküli értékhatár, miután a kártyatársaságok és a pénzintézetek is támogatják a megemelt limit fenntartását a törvényi határidő lejárta után is. Iskolák felújítására ötmilliárd, iskolai tornatermek, tornaszobák fejlesztésére két és fél milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu programon keresztül - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A keresztényekkel szembeni agressziónak megálljt kell parancsolni Európában és az egész világon - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. Magyarország soha nem Európa ellen, hanem éppen Európáért és gyermekeink, unokáink európai jövőjéért küzdött és küzd - írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Brüsszel a melegjogok tiszteletben tartásához kötné az európai uniós pénzek kifizetését – írja a Magyar Nemzet. A lap azt írja:a Soros-hálózathoz köthető Helena Dalli uniós biztos Lengyelországot már elmarasztalta melegjogi kérdésekben oly módon, hogy 6 lengyel településtől vont meg olyan EU-s pénzeket, amelyeket azok az unió testvérvárosi programjában kaptak volna A december 6-ra kiírt romániai parlamenti választásokhoz közeledve az egyik legnagyobb kihívás a szórványmagyarság mozgósítása - mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az M1-en. A júliusi uniós csúcstalálkozón elért kompromisszumot és az Európai Unió alapszerződését is sértené, ha jogállamisági feltételekhez kötnék az uniós pénzeszközök kifizetését - hangsúlyozta a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője. A világon 54,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább korlátozzák a vendéglátó- és szórakozóhelyek működését Szerbiában, keddtől a bevásárlóközpontoknak, az éttermeknek, a színházaknak és a moziknak 21 és 5 óra között zárva kell tartaniuk. A hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, hétfőre is csaknem tízezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig meghaladta a 290 ezret. Csehországban vasárnap 1887 új igazolt koronavírus-fertőzést regisztráltak, amely október eleje óta a legalacsonyabb napi szám. Szlovéniában két hétre leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével. A naponta feltárt új esetek száma és a pozitív tesztek arányának csökkenése arra utal, hogy Franciaország túl van a koronavírus-járvány tetőzésén - jelentette ki Olivier Véran egészségügyi miniszter. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem kizárt, hogy még karácsony előtt megkezdődhet Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltóanyag forgalmazása. Karanténba vonult vasárnap este Boris Johnson brit miniszterelnök, miután a minap találkozott egy alsóházi képviselővel, aki nem sokkal később koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket észlelt magán és ezt a tesztje is igazolta. Oroszország 85 régiója közül 55-ben stabilizálódik a Covid-19-járványhelyzet - jelentette ki Anna Popova orosz tiszti főorvos, a fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője újságíróknak. Az Egyesült Államokban vasárnap estére meghaladta a 11 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház összesítése szerint. Több tagállamban újabb szigorító intézkedéseket jelentettek be. A koronavírus-járvány okozta vészhelyzet intézkedéseinek szigorítására adott utasítást Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Koreai Munkapárt politikai bizottságának ülésén. Két hétre leállhat a világ egyik legnagyobb orvosi és gumikesztyűgyára, a Top Glove Malajziában, mert 13 ezer munkása karanténba kerülhet 200, bizonyítottan koronavírussal fertőzött dolgozó miatt - adta hírül a dpa német hírügynökség. Összesen 1275 migráns érkezett a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre a hétvégén - közölte a spanyol parti őrség. Csehországban továbbra is az Andrej Babis kormányfő vezette ANO mozgalom a legnépszerűbb politikai tömörülés. Amennyiben október végén választásokat tartottak volna, azokat az ANO nyerte volna 27,5 százalékkal. Elhalasztotta a tíz hónapja esedékes vezetőváltást az Öt Csillag Mozgalom vasárnap véget ért kongresszusa, amelyen tovább mélyültek az ellentétek a párt kormánypozícióban levő politikusai és a mozgalmi szárny között. Maia Sandu volt kormányfő áll nyerésre a moldovai elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját követően, több mint 4 százalékkal vezetve a hivatalban lévő Igor Dodon oroszbarát elnök előtt a szavazatok mintegy 95 százalékának ismeretében. Uniós vezetők gratuláltak a moldáviai elnökválasztások második fordulóját megnyerő Maia Sandu Európa-barát ellenzéki politikusnak és volt kormányfőnek. A román államfő, a miniszterelnök és a bukaresti politikai pártok vezetői is gratuláltak az Európa-barát Maia Sandunak, a Moldovai Köztársaság volt kormányfőjének, aki megnyerte a moldovai elnökválasztást Igor Dodon oroszbarát jelenlegi elnökkel szemben. Donald Trump amerikai elnök kitart a perek mellett, újabb jogászt kért fel, aki azt ígérte, hogy több tagállamban „megfordítják a választási eredményeket”. Barack Obama szerint mélyült az amerikai társadalom megosztottsága az elmúlt években, és ennek a folyamatnak a megállításához az idei elnökválasztás önmagában nem lesz elég. A választások akkor érnek véget, ha a másik fél elismeri a vereségét, vagy ha kihirdetik a hivatalos eredményt, minden más előtte politika - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő a parlamentben az amerikai választásokkal kapcsolatban. Több mint 700 embert vettek őrizetbe a vasárnapi ellenzéki tüntetés után Fehéroroszországban - közölték az ottani hatóságok. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök a jereváni parlamentben bejelentette, hogy leváltotta Zorab Mnacakanján külügyminisztert. Legkevesebb hét ember vesztette életét Hongkongban, tizenegyen pedig megsérültek egy lakóépületben pusztító tűzben, amely vélhetően az épületben található étteremben keletkezett. Europol: Török eredetű riasztó- és jelzőfegyverek illegális unióba hozatalának felszámolását célzó európai művelet során 1776 lőfegyvert, kábítószert és más illegális árut foglaltak le európai országok hatóságai, valamint többeket előállítottak. Két csoport is csónakkal lépte át illegálisan a magyar-szerb határt Szegednél a Tiszán vasárnapról hétfőre virradóra - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. 174 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Harmincezer szem gyógyszert próbált Magyarországra csempészni egy cseh férfi a röszkei autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mától téli menetrend szerint, rövidebb ideig járnak, és a korábbi 40 percenkénti gyakoriság helyett óránként indulnak a balatoni kompok Szántód és Tihany között - tudatta a Balatoni Hajózási Zrt. Fél évszázados rejtett hibákat találtak a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításakor, emiatt a csarnok átadása decemberről várhatóan jövő nyár végére csúszik - közölte a MÁV. A hétvégén 901 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert megszegték a közterületen, illetve nyilvános helyen előírt maszkviselési szabályokat, amelyeket az önkormányzatok határoztak meg - mondta Kiss Róbert alezredes. Idén már 718 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét szén-monoxiddal összefüggésben, a múlt hétvégén is többen szenvedtek mérgezést - tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1:1-es döntetlent játszott a vendég szerb csapattal a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának 5. fordulójában. Szoboszlai Dominik kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből a szerdai, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Az A-Híd VasasPlaket férfi vízilabdacsapata úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt nem vállalja az Eurokupa-szereplést. Háfra Noémi és Schatzl Nadine jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától, és a Győri Audi ETO KC-hoz igazol.