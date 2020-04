Magyar Péter: Májustól elérhető a kamatmentes Diákhitel Plusz

A Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Péter elmondta, hogy soha nem volt ekkora szükség a diákhitelekre és a Diákhitel Központra, mint ebben az időszakban.

Az egyetemi költségek, az albérletek költségei és a diákhitelek fizetése mind olyan nehézség, mely megoldásában sokat segít a kormány többféle moratóriummal kapcsolatos döntése.

A Diákhitel Plusz bevezetése, több százezer hallgató számára elérhető és a korábbi 18 és 45 éves korhatárral szemben, 18 és 55 éves kor között igényelhető. Emellett a felnőttképzésekben is jelen van, ami szintén újdonságnak számít.

Ami az érdeklődési területeket illeti, leginkább az online, valamint az informatikai képzések állnak a középpontban.

A nyelvvizsga moratórium következtében a nyelvvizsgával kapcsolatos diákhitel mondhatni értelmét vesztette, ennek orvoslására vezették be a Diákhitel Pluszt. További jellemzője, hogy az édesanyák második gyermekük után, az egyszer igényelhető szabad felhasználású diákhitel, azaz a félmillió forint felének, harmadik gyermekük után pedig egészének visszafizetése alól mentesülnek.

A hitelek igénylésének határidejét is kitolták a korábbihoz képest. Ezen kívül az általános, havonta igényelhető, szabad felhasználású diákhitel összegét a korábbi 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelték.

„Arra kérem, hogy mutassa be nekünk ezt a VirusContaktot, legyen szíves!”

- mondta Velkovics Vilmos műsorvezető.

„A VirusContact egy olyan mobiltelefonokra készülő alkalmazás, aminek az a célja, hogy megmutassa, hogy jártunk-e az elmúlt tizennégy napban olyan személy közelében, aki azóta megfertőződött a koronavírussal. Ezt úgy teszi, hogy a felhasználók önként jelentik be magukról a fertőzöttségüket. Adódik a kérdés, hogy miért tennék ezt? Ugyanazért, amiért az ember a családjának is elmondaná, meg a barátainak is, hogyha megfertőződött volna.”