Magyar Péter: A szakképzésben és a felnőttképzésben is elérhető lesz diákhitel

35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4731-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt három krónikus beteg, az elhunytak száma 605 fő, 3525-en már meggyógyultak. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán azt kérte az emberektől, hogy tartsák be a korlátozásokat, ezzel elkerülendő a tömeges fertőzéseket. Kásler Miklós szerint ma a szeretetünket a fizikai távolságtartással tudjuk leginkább kifejezni. Több személy is mulaszthatott a Pesti úti Idősotthonban történt halálesetekkel kapcsolatban – jelentette ki Magyarország élőben című műsorunkban az egyik elhunyt személy családjának ügyvédje. Az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak címzett részletes levélben számolt be Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács júliusi ülésére kapott ötpontos parlamenti mandátum teljesítéséről. Felfüggesztette DK-s párttagságát Göd három helyi politikusa – jelentette be Szilágyi László önkormányzati képviselő. A politikus szerint az elmúlt hetekben megindult a város fejlődése, az országos politikai érdekek nem egyeztek a gödiek érdekeivel. Szilágyi László közölte: Lőrincz László alpolgármesterrel és Tóth Ágnes képviselőasszonnyal hárman úgy határoztak, nem szeretnének a budapesti pártközpontnak eleget tenni, ezért felfüggesztik párttagságukat a DK-ban. Elképzelhető, hogy a Demokratikus Koalíció szeretné bedarálni a Momentumot és ehhez a gödi ügyet is felhasználja - mondta híradónknak Göd párbeszédes önkormányzati képviselője. Hlavács Judit szerint a helyi ellenzéki összefogás gyakorlatilag minimálisra csökkent. A gödi polgármester bizalmasa szerint a kialakult konfliktus egy nagyon hosszan elhúzódó problémát okoz Gödnek. Üzengetés és vádaskodás helyett rendezni kellene a konfliktusokat Gödön - mondta az LMP országgyűlési képviselője a Hír Tv híradójának a gödi ellenzéki belháború kapcsán. Ungár Péter közölte: a megválasztott ellenzéki koalíciónak, a gödiek számára elfogadható módon kell vezetnie a várost. Két baloldali lista lehet a Momentum és a DK között dúló harc eredménye - írja a Magyar Nemzet. Kiszelly Zoltán politológus szerint most Göd ürügyén kicsiben játsszák le azt, amit Bajnai Gordon, Mesterházy Attila, illetve Botka László is próbált annak idején: nem közösködni Gyurcsány Ferenccel. Közlekedési káoszt okoztak a Karácsony Gergely és Niedermüller Péterék által bevezetett új forgalomszabályozó intézkedések. Az emberek felháborodtak, de Erzsébetváros polgármestere szerint ő nem árult zsákbamacskát, már a kampányban is ezt ígérte. Teljes kapacitással üzemelnek szeptembertől az egyetemi kollégiumok, beköltözhetnek a külföldi hallgatók is, és nem lesz kötelező koronavírus-tesztelés, óvintézkedéseket viszont bevezetnek - írja a Magyar Nemzet. A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatáborát - mondta Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke. A nemzetközi trendeknek is megfelel az új, több képzőhely integrációjával létrehozott, agrárfókuszú Szent István Egyetem oktatási rendszere - mondta a Világgazdaságnak Gyuricza Csaba megbízott rektor. A migránstömeg miatti fertőzési veszély a korábbi időszakhoz képest jelentősen emelkedett – jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Sok külföldi munkás és sofőr tűnt el a bejrúti kikötőben történt robbanásban, ami tovább nehezíti azokat az erőfeszítéseket, hogy azonosítsák a történtek halálos áldozatait - jelentette ki a libanoni főváros, Bejrút kormányzója. Haszan Diáb libanoni miniszterelnök a lakossághoz intézett televíziós beszédében hivatalosan is bejelentette a kormány lemondását. A bejrúti robbanás átpolitizálásától óvott az iráni külügyi szóvivő, valamint felszólította az Egyesült Államokat, hogy oldja fel a Libanon ellen hozott szankcióit. A szavazatok 80,08 százalékával a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenka győzött az elnökválasztáson Fehéroroszországban, az ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja 10,9 százalékot szerzett. A rendőrség ellenőrzése alatt tartja a helyzetet a fehérorosz fővárosban, Minszkben, ahol engedély nélküli megmozdulások voltak, amelyeket a hatóságok feloszlattak. Andrzej Duda lengyel és Gitanas Nauseda litván elnök a demokratikus elvek betartására szólította fel a minszki hatóságokat abban a közös nyilatkozatban, amelyet a fehéroroszországi urnazárást követő tüntetések feloszlatása kapcsán adtak ki. Élesen bírálta a német kormány a fehéroroszországi elnökválasztást követő fejleményeket: Steffen Seibert kormányszóvivő szerint szavahihetők a választási szabályok szisztematikus megsértéséről szóló jelentések. A világon 19,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 730 ezer, a gyógyultaké pedig 12,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában 1200 körül stabilizálódott az elmúlt napokban diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma, a súlyos eseteké azonban tovább emelkedett: már 476 válságos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon. Oroszországban meghaladta a 15 ezret a Covid-19 következtében elhunyt betegek száma, az ország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok, Brazília és India után. Őrizetbe vették Jimmy Lai hongkongi médiamogult a Hongkongban júniusban bevezetett nemzetbiztonsági törvény által bűncselekménynek minősített „külföldiekkel való összejátszás” gyanúja miatt. Peking szankciókkal sújt amerikai politikusokat, köztük Ted Cruz és Marco Rubio republikánus szenátort. A bejelentést azzal indokolták, hogy Washington több hongkongi és kínai tisztségviselőt sújtott szankciókkal. Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet legalább nyolc fegyveresével végzett a szomáliai kormányhadsereg az ország déli részén egy ellenőrzőpontnál korábban elkövetett öngyilkos merényletet követően. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász egyik célpontjára a terület északi részén, válaszul arra, hogy onnan robbanóanyaggal megrakott léggömböket irányítottak izraeli területek felé. Nagyszabású hadi fejlesztésekről adott hírt a dél-koreai védelmi minisztérium, a tárca közleménye egyebek közt saját, az izraeli Vaskupolához hasonló rakétaelhárító rendszer kiépítését is bejelentette. Tömeges fosztogatás volt Chicagóban, amely órákon át tartó lövöldözésbe torkollott, több mint száz embert vettek őrizetbe. Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában. A belőle felszálló füstoszlop több mint ötezer, egyes források szerint 7500 méter magas, a tűzhányó 20 kilométeres körzetében több falura vastag hamuréteg szállt. Japán szakértőket küld Mauritiusra, hogy segítséget nyújtsanak egy zátonyra futott japán tartályhajó mentési munkálataiban. A japán teherhajó július 25-én futott zátonyra az Indiai-óceánon, a megrepedt üzemanyagtartályból csütörtök óta szivárog az olaj. Tűzvészsorozat pusztít az argentínai Paraná-folyó sokszínű élővilágáról ismert torkolatvidékén, amelyet Kis-Amazóniaként is emlegetnek. 43 pakisztáni és bangladesi migránsra bukkantak a hatóságok egy kisteherautóban, a délnyugat-szlovéniai Sezana közelében. 131 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt rendelt el nyomozást a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben július végén történt haláleset ügyében. Kigyulladt egy raktár Csepelen, a Színesfém utcában, ahol akkumulátorokat és pirotechnikai eszközöket tároltak - közölte a katasztrófavédelem. Több mint százezer rossz minőségű egészségügyi védőfelszerelést és más hamis terméket találtak a NAV pénzügyőrei egy szlovák kamionban az M1-es autópályán, Hegyeshalomnál. A 36 millió forint értékű árut lefoglalták. Összesen 8,2 tonna, majdnem felerészben újrahasznosítható hulladék gyűlt össze a Tisza árteréből az idei PET Kupán. Az FTC-Telekom visszalép a jégkorong Kontinentális Kupa 2020/21-es kiírásától. A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első körében a Budapest Honvéd a finn Inter Turkuval, a MOL Fehérvár FC az ír Bohemiannel, a Puskás Akadémia pedig a svéd Hammarbyval találkozik. Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban vívja Bajnokok Ligája-selejtezőjét az ír Dundalk és a szlovén NK Celje labdarúgócsapata. Babos Tímea maradt a 100. helyen a női teniszezők világranglistáján, amelyet először tett közzé a versenyeket szervező WTA azóta, hogy márciusban beszüntette a sorozatot a koronavírus-járvány miatt.