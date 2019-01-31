2019. január 31.,
csütörtök, Marcella napja

Magyar kérdés

Hír TV

2019. január 31., csütörtök 20:20, frissítve: csütörtök 20:27

Nem hozta lázba az Ep-képviselőket a Magyarország jogállamiságáról szóló újabb brüsszeli vita. A kormány Soros-szeánsznak nevezte az ülést, amelyre el sem ment. A stúdióban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a vendégünk.

 

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