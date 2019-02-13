2019. február 13.,
szerda, Ella, Linda napja

Magatartási kódex

Hír TV

2019. február 13., szerda 20:32

Magatartási kódexet írna elő az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők számára a Századvég. Ifj. Lomnici Zoltán a Századvég Alapítvány jogi szakértője volt a vendégünk.

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