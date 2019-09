Loppert Dániel: A MÁV ellen tervezett tüntetés összefügg az önkormányzati választásokkal

A modern magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra, alkotmányvédelemre és nemzetbiztonsági szolgálatokra - jelentette ki a miniszterelnök az Alkotmányvédelmi Hivatal új, 11. kerületi épületének átadásán. Orbán Viktor közölte: védeni kell Magyarország önállóságát, amelyet elsősorban az alkotmányos szervek és intézmények garantálnak. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Türk Tanács külügyminiszteri találkozójára Budapestre érkezett tárcavezetőket. Elképesztő erejű és sebességű változások mennek végbe a világban, amelyben azok kerülnek ki nyertesként, akik a nemzeti érdekek érvényesítését tekintik iránytűnek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Türk Tanács budapesti irodájának megnyitóján. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyarok büszkék a történelmi, kulturális és vallási örökségükre, illetve arra, hogy a külső nyomások ellenére meg tudták őrizni értékeiket. Kölcsönös tiszteletre van szükség a nemzetközi kapcsolatokban, de ehelyett sokszor kioktatással és kettős mércével kell szembesülnünk - mondta Szijjártó Péter. Az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása 2010 óta megnégyszereződött - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes. Trócsányi László uniós biztosi kinevezése a Soros-terv útjában áll, ezért támadják a bevándorláspárti erők - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Már az ellenzék is látja, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan, ezért a Fidelitas egy új videóval folytatja budapesti kampányát. A videóban Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc maga fejti ki, miért is tartják alkalmatlannak az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjét. A digitalizációtól és az okos városoktól olyan fejlesztéseket szeretnénk látni, amelyek megerősítik a családokat, a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint képesek a magyar kultúra megerősítésére, kiterjesztésére - hangsúlyozta Tuzson Bence államtitkár. Indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon melege programban, a program újabb kiírással folytatódik - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élők önállóvá válását támogassa és ennek egyik eszköze az érintettek munkához juttatása - hangsúlyozta Fülöp Attila államtitkár. Folytatják a párbeszédet a pedagógus szakszervezetekkel, miközben az eddigi béremeléseket garantálva, a 2020-as költségvetésben 355 milliárddal többet költünk a pedagógusbérekre 2010-hez képest - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Megépül a Jászberényt elkerülő út harmadik üteme és megújult a kiskörei Tisza-híd - jelentette be Mosóczi László államtitkár. Magyarország gazdasági növekedése az Európai Unió élmezőnyébe került a jól teljesítő, fejleszteni kész vállalkozásoknak, a magyar emberek munkájának és az eredményes gazdaságpolitikának köszönhetően - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Lánczi Tamás politológus jónak tartja, hogy vita alakult ki a képviselők körében az európai életmód védelméért felelős uniós biztosi posztról. A politológus úgy fogalmazott: végre a lényegről, az alapértékekről zajlik párbeszéd Brüsszelben. Nem emelt kifogást Trócsányi László biztos-jelölt személye és alkalmassága ellen az Európai Unió jogi bizottsága - a Hír Tv értesülései szerint a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős aspiránsnál mindent rendben talált a testület. Németországban is pozitív várakozással tekintenek az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság hivatalba lépésére - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Düsseldorfban. Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az európai uniós tagállamok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Csehországban továbbra is a bevándorlás miatt nő a lakosság száma. Mintegy 19 ezer fővel 10,669 millióra nőtt Csehország lakossága az idei év első felében - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal. Pénzbüntetéssel kell sújtani azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be illegális bevándorlókat - közölte a francia elnök miután az olasz miniszterelnökkel tárgyalt a migránsok szétosztásáról. Emmanuel Macron leszögezte: meggyőződése, hogy rövidesen meg tudnak állapodni egy európai menekültügyi áthelyezési mechanizmusról. Nemrég érkezett tunéziai migránsok tüntettek Lampedusán a kitoloncolás ellen. Az Interpol koordinálásával végrehajtott tengeri határvédelmi művelet során több mint egy tucat esetben került elő olyan nyom, amely arra utal, hogy terroristák is átkelhetnek a Földközi-tengeren Észak-Afrikából Európába - közölte az Interpol. Írásbeli javaslatokat nyújtott be a brit kormány az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megkötött, de nem ratifikált kiválási szerződés módosítására - közölték brüsszeli diplomáciai források. A brit kormány egyelőre informális, bizalmas jellegű dokumentumokat nyújtott át az Európai Uniónak a brit EU-tagság megszűnésével kapcsolatos álláspontjáról - közölte a Downing Street. Robbanószerekkel megrakott teherautó hajtott a dél-afganisztáni Zábul tartományban a nemzetbiztonsági központ épületébe - 20 halott, több mint 90 sebesült. Legalább harminc civil vesztette életét, és negyvenen megsebesültek az afgán kormányerők légicsapásában a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban. Totális háborúval fenyegetett Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter arra az esetre, ha az Egyesült Államok vagy Szaúd-Arábia katonai csapást intézne Irán ellen - írta honlapján a CNN amerikai hírcsatorna. Az Egyesült Államok békés megoldást szeretne a szaúd-arábiai olajlétesítményeket ért támadások nyomán kialakult konfliktusban, és olyan koalíció kiépítésén munkálkodik, amely elrettentené Iránt - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Beni Ganz, az izraeli Kék-fehér centrista párt elnöke bejelentette, hogy széles alapokon nyugvó, liberális nemzeti egységkormány létrehozására törekszik, amelyet ő vezet. A 2. világháborús lengyel menekültek magyarországi befogadásáról emlékeznek meg Katowicében. A horvát kormány visszaállítja a 67 évre megemelt nyugdíjkorhatárt 65 évre. Saját templomából lopott el műkincseket mintegy 100 ezer euró értékben egy pap Máltán. Lezuhant egy F-16-os belga harci repülőgép az északnyugat-franciaországi Pluvigner városában - az egyik pilótát kimentették, a másik fennakadt egy nagyfeszültségű vezetéken. Amszterdamban lelőtték Kelvin Maynard holland ex-labdarúgót, aki 2011-ben nyolc mérkőzésen szerepelt a Kecskeméti TE színeiben a labdarúgó NB I-ben - a tettesek elmenekültek. Elhunyt Ríz Levente, Budapest XVII. kerületének polgármestere. Pisztolyt és lőszereket találtak a pénzügyőrök egy német autóban Röszkén. Jogerősen nyolc évre ítéltek két szegedi kábítószer-kereskedőt. A vadon élő rókákat idén ősszel is immunizálják veszettség ellen, az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódva a hétvégén rendezik meg Budapesten az autómentes napot, péntektől hétfő hajnalig lezárják az Andrássy út egy szakaszát, emiatt változik a tömegközlekedés menetrendje. Az utolsó futam eredményétől függetlenül aranyérmet szerzett a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros a balatonföldvári vitorlázó Repülőhollandi Európa-bajnokságon. Az olimpiai kvóta megszerzését követően Sastin Marianna (62 kg) és a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) is elveszítette elődöntőjét, így a bronzéremért léphetnek szőnyegre a nur-szultani birkózó-világbajnokságon. Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben csípősérülés miatt feladta a küzdelmet a szentpétervári keménypályás férfi tenisztornán. Az Európai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága elutasította a Budapest Honvéd óvását, amelyet a magyar klub a Craiova elleni Európa-liga selejtező után nyújtott be.