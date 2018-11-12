2018. november 12.,
hétfő, Jónás, Renátó napja

Liberális siker

Hír TV

2018. november 12., hétfő 21:10, frissítve: hétfő 21:25

A liberális értékek miatt választják új otthonuknak a menekültek Nyugat-Európát – mondja Fodor Gábor. Vendégünk volt a Magyar Liberális Párt elnöke.

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