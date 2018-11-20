2018. november 20.,
kedd, Jolán napja

Lezárva

Hír TV

2018. november 20., kedd 20:30

Az aluljárók éjszakai lezárását kéri a főpolgármester. A rendezettséget próbálnák megtartani. Ezzel együtt új otthont alakítanának ki önmagukat ellátni képtelen hajléktalanoknak. Vendégünk volt Fülöp Attila, szociálisügyi államtitkár.

 

 

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