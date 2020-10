Láng Zsolt: Ez az egy év szerintem Budapest számára egy csalódás

1025 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 39 862-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 28 krónikus beteg, így az elhunytak száma 996-ra emelkedett, 11 753-an pedig már meggyógyultak. A fertőzöttek száma napról-napra emelkedik, és egyre több koronavírusos beteget ápolnak kórházban - hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: továbbra is a szív-és érrendszeri, illetve az autoimmun-betegség, valamint a magas vérnyomás és az érelmeszesedés volt a jellemző az elhunytaknál. A szakember ismertette: az operatív törzs egyelőre 28 óvodában, és 16 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet. Sokkal gyorsabban és egyszerűbben hozhat eredményt az az új PCR-teszt, amelyet Magyarországon fejlesztettek ki - mondta Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese a Kossuth rádióban. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen alkalmazzák a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyára által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szert. Megbeszélést folytatott Pintér Sándor belügyminiszter, a járványügyi készültség időszakában működő operatív törzs vezetője és Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Belügyminisztériumban. Koronavírus-fertőzés miatt a következő egy hétben elmaradnak az előadások és nem lesznek próbák sem a szombathelyi Weöres Sándor Színházban - közölte az intézmény. A véradás fontosságára hívta fel a figyelmet Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, miután részt vett a III. Civil véradáson. Tagadják Hadházy Ákos vádjait a baloldali szivárványkoalíció pártjai. A független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján a Facebookon vallotta be: tudomása volt a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekményről, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta. Hadházy Ákos közösségi oldalán reagált az ellenzéki pártok közös közleményére. A független országgyűlési képviselő továbbra is azt állítja, hogy ő felhívta az ellenzéki pátok vezetőinek figyelmét Bíró korrupciós ügyeire. Feljelentést tett az ügyészségen korrupciós bűncselekmény feljelentése elmulasztásának gyanúja miatt Tényi István. Közösségi oldalán azt írja, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebookon vallotta be: tudomása volt a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekményről, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint a választók büntetik a magyar nemzeti érdekekkel szemben álló politikát, ezért csökkent az ellenzéki pártok támogatottsága. Felelőtlen gazdálkodás, alkalmatlanság, korrupciós ügyek - így jellemezte a baloldali vezetésű önkormányzatokat elmúlt egy éves tevékenységük alapján a Magyar Nemzet. Elfogadhatatlannak tartja a fővárosi önkormányzatnak az újraindítási adó címén tervezett iparűzési adó emelésére irányuló javaslatát a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Bagdy Emőke kikéri magának a szakmaiatlanság, a tudománytalanság, a gyűlöletkeltési szándék feltételezését, tiszteletben tartja a másságot, sőt tiltakozik minden kirekesztés ellen, egyben toleranciát kér a heteroszexuálisokkal szemben. A pszichológusprofesszor a Magyar Nemzet keddi számában reagált az őt ért vádakra, amelyet a Meseország mindenkié című kiadvány mellett állást foglaló több mint ezer pszichológus fogalmazott meg. Az „óvodai LMBTQ-propaganda” betiltását kezdeményezi az önkormányzatoknál a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be Novák Előd, a párt alelnöke. Támogató petícióval állnak ki magyar állampolgárok Bagdy Emőke mellett, amelyet már több mint négyezren aláírtak. A pszichológusprofesszor a Meseország mindenkié genderideológiát népszerűsítő mesekönyv kapcsán került a támadások kereszttüzébe. Minden évben mintegy 350-400 milliárd forint támogatást kapnak Magyarországon a civil szervezetek - mondta a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az M1-en. A Tanítsunk Magyarországért program abban segít a fiataloknak, hogy élményeket szerezve fedezzék fel és bontakoztathassák ki tehetségüket - jelentette ki az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A család- és egészségtudományok szorosabb összekapcsolásáért közös szakmai munkába kezd a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért és a Semmelweis Egyetem. A Magyar Honvédség már megkezdett fejlesztése több szempontból is elengedhetetlen, és azt szigorú, ellenőrzött civil kontroll mellett kell megvalósítani - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Hadiipari gyártással és termékfejlesztéssel foglalkozó hazai vegyesvállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot Michael Humbek, a német Dynamit Nobel Defence ügyvezető igazgatója és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó idei és jövő évi előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap az őszi világgazdasági prognózisában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta Magyarország genfi konzulátusát. Magyarország felháborítónak tartja, hogy az Európai Bizottság enged a politikai, közvetlen és nem átlátható befolyásolásnak - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Luxembourgban. Az Egészségügyi Világszervezetben egyértelműen nagyrabecsüléssel figyelik Magyarország és a magyar kormány teljesítményét a koronavírus-járvány elleni védekezésben - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Lengyelország nem engedi, hogy pénzzel zsarolják, ezért kész megvétózni az Európai Unió 2021 utáni hétéves költségvetési keretét és a helyreállítási alapot - jelentette ki a lengyel kormánypárt elnöke. Ajánlást fogadott el az Európai Unió általános ügyekért felelős tanácsa a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett, a szabad mozgás korlátozását is érintő tagállami intézkedések uniós összehangolásáról. Ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenko elnöknek a fehérorosz ellenzéket vezető Szvjatlana Cihanouszkaja, országos sztrájkkal fenyegetve, amennyiben az elnök október 25-ig nem jelenti be lemondását és nem bocsátja szabadon a rendszer politikai foglyait. A ciprusi kormány bejelentette, hogy november 1-jétől felfüggeszti letelepedésikötvény-programját, miután médiaértesülések szerint sokan visszaéltek a lehetőséggel. A migrációs kérdés tisztességes megoldása érdekében minden uniós tagállamnak kompromisszumot kell kötnie, és hozzá kell járulnia a megoldáshoz - jelentette ki Angela Merkel német kancellár videoüzenetében. Nincs érdemi előrelépés az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti jövőbeni kereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalásokban - jelentette ki Michael Roth, az Európai Unió soros elnökségét adó Németország uniós ügyekért felelős minisztere. A világon 37,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 079 963, a gyógyultaké pedig 26,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Koronavírus-gócpont alakult ki a Kolozsvári Magyar Operánál és a vele egy épületben működő Kolozsvári Állami Magyar Színháznál, lapértesülések szerint a két intézményben eddig több mint harminc fertőződést jegyeztek fel. Újabb korlátozásokat vezet be a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére, miután tovább nőtt a fertőzöttek napi száma - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Az ukrán kormány a keddi rendkívüli ülésén a hónap végén lejáró országos karantén hatályát december 31-ig meghosszabbította a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök. Romániában a koronavírus-járvány féken tartása érdekében betiltották a tömeges magánrendezvényeket, ugyanakkor enyhítették a vendéglők, színházak és mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket. Olaszországban március óta nem látott mértékben nőtt az egy nap alatt kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma az egészségügyi tárca közlése szerint. A kormány ismét szigorította az óvintézkedéseket. Elrendelte egy tárcaközi bizottság megalakítását az orosz biztonsági tanács égisze alatt Vlagyimir Putyin elnök, ennek feladata egy nemzeti védelmi rendszer létrehozása lesz az új fertőzések ellen - közölték orosz lapok. Tajvanon több mint nyolc hónap után regisztrálták az első behurcolt koronavírusos fertőzést: egy Kínából hazatérő tajvani állampolgár betegedett meg a Covid-19-ben - számolt be a helyi járványügyi hatóság . Oroszország kénytelen lesz egy időre megszakítani a kommunikációt az EU vezetőivel, ha ebben a közösségben nem értik meg, hogy Moszkvával a párbeszédet a kölcsönös tisztelet alapján kell folytatni - jelentette ki az orosz külügyminiszter. Több mint hetven embert vettek őrizetbe a hétfői minszki nyugdíjastüntetésen - számolt be róla a Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet. Elfogatóparancsot adtak ki Törökországban újabb 192 ember ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal - jelentette az NTV török hírtelevízió. Többezres szimpátiatüntetést tartott egy iszlám csoport Jakartában az indonéz munkások mellett, akik az elmúlt hetekben többször vonultak utcára a nemrég elfogadott munkahelyteremtő törvény ellen. Bulgária új reaktort épít a kozloduji atomerőműben - közölte Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, a Duna partján található városban tett látogatása alkalmával. Negyvenöt határsértőt találtak egy román kamionban Csanádpalotánál - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt kedden jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki megölt és kirabolt egy idős nőt 2014 nyarán a baranyai megyeszékhelyen - tájékoztatott a Pécsi Ítélőtábla. Életfogytig tartó fegyházra ítéltek két vádlottat, aki megölt egy idős asszonyt a Hajdú-Bihar megyei Pocsajon, fiatalkorú társuk pedig 14 év börtönt kapott - tájékoztatott a Debreceni Törvényszék szóvivője. Több mint kilenc éve történt rablás elkövetőit derítette fel a rendőrség. A gyanúsítottak 2011-ben elloptak egy kamiont, 23 tonna rézszállítmányával egy zuglói telephelyről - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Magyar Tenisz Szövetség javaslata az, hogy 2021-ben még ne rendezzen nívós nemzetközi teniszversenyt hazánk - jelentette be Lázár János, a szövetség elnöke. Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a 325 ezer euró összdíjazású kölni fedettpályás férfi tenisztornán. Tizedik helyével Vadnai Jonatán szerepelt a legjobban a magyarok közül a Gdanskban rendezett vitorlázó Laser Európa-bajnokságon. A Portugál Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy Cristiano Ronaldo elkapta a koronavírust. A Juventus világsztárja jól van, nincsenek tünetei, viszont kikerült a szerdai, svédek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő csapat keretéből.