Láng Zsolt: Az egész karácsonyi rendszer Demszky Gábort hozza vissza

Jelenleg Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tud a kormány - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A koronavírussal kapcsolatos magyar eljárásrend kicsit szigorúbb és határozottabb, mint ami általában Európában jellemző - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A koronavírus miatt januárban elfogadott 28 pontos akcióterven túli intézkedéseket jelentett be az operatív törzs. Ügyeleti központot működtet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs - közölte a Belügyminisztérium. Két budapesti iskolában is korlátozásokat vezettek be a koronavírus miatt. Az ELTE is korlátozná az Olaszországban járt hallgatók és tanárok bejárását. Az intézmény körlevélben azt kéri: aki a fertőzés gócpontjainál volt az elmúlt napokban, két hétig ne járjon be az órákra. A távollétük igazolt hiányzásnak minősül. Elővigyázatosságból meghatározatlan időre bezárták az uszodát Egerben, ahol kedden edzést tartott a hétvégén egy észak-olaszországi nemzetközi kupamérkőzésről hazatért helyi vízilabdacsapat - jelentette be a város polgármestere. Minden magyar jól van, akit koronavírus-gyanúval karanténban tartanak a Dél-pesti Centrumkórházban - mondta Szlávik János, az intézmény osztályvezető főorvosa. A koronavírus valószínűleg már Magyarországon van, továbbra is indokolt az óvatosság, miközben el kell kerülni a pánikot - mondta Rusvai Miklós virológus, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója. Elfogadta a fővárosi önkormányzat 2020-as összevont költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. Változtatási tilalmat rendelt el a Liget Budapest Projekt által érintett városligeti területre a Fővárosi Közgyűlés. A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint kettős vezetése lesz a Szabad Tér Színháznak: a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot Bán Teodóra, a Városmajori Szabadtéri Színpadot Benkő Nóra irányítja majd. Sokkal kedvezőbb helyzetben, sokkal több tartalékkal vette a fővárost az új vezetés októberben, mint 2010-ben a Tarlós István vezette közgyűlés - mondta Láng Zsolt a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közölte: Karácsony Gergely beszéde a költségvetésről nagyon hangzatos volt, de kevés konkrétumot tartalmazott. A Jobbik debreceni elnöke, Bogdán Szabolcs bejelentette, hogy a párton belüli bolsevik típusú leszámolások és a nemzeti értékelvű politizálás teljes feladása miatt a jövőben nem tud együtt dolgozni Jakab Péter vezette elnökséggel. Gyurcsány Ferenc pártja ugyanolyan erős lett a Fővárosi Közgyűlésben, mint az MSZP és Párbeszéd, miután Kiss László óbudai és Szaniszló Sándor pestszentlőrinci MSZP-s polgármester is átült a DK-ba. Nem kaptak megfelelő támogatást kerületeik érdekeinek képviseletére ezért léptek ki az MSZP-ből és csatlakoztak Gyurcsány Ferenc pártjához - állítják a kiugrott szocialista polgármesterek. Szaniszló Sándor, a 18. kerület korábbi MSZP-s vezetője azt mondta: Horváth Csaba meg fogja bánni, hogy cserbenhagyásos gázolásnak nevezte távozásukat. Megkezdte munkáját a kispesti korrupciógyanús ügyeket vizsgáló tényfeltáró önkormányzati bizottság. Luxuséletet élnek a börtönbizniszből a baloldali és a Soros-hálózathoz köthető ügyvédek – mondta Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője példaként említette Magyar Györgyöt, aki Karácsony Gergely bizalmasa és tanácsadója. A Budai Gyula hangsúlyozta: Magyar György egymaga több mint 400 kártérítési pert indított a bűnözők nevében az állam ellen, és ezen mintegy félmilliárd forintot keresett. Az egyének és a társadalom érdeke is, hogy olyan képzettséget kapjanak a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjei, amellyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon - mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Nem tartja ellentmondásosnak a Jobbik, hogy miközben országosan kilakoltatási moratóriumért küzd, addig Vácon a várost vezető koalíció részeként elnézné azt. Fehér Zsolt, a párt helyi képviselője a Hír Tv-nek azt mondta: van különbség a között, hogy a devizahitelesek érdekeit képviselik, vagy azért lakoltatnának ki valakit, mert szándékosan nem fizet az önkormányzati bérlakásért. Az idén is megmaradhat az elmúlt évekre jellemző lakásépítési lendület - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Sikeresek voltak az elektromosautó-vásárlás támogatására meghirdetett pályázatok, ennek is köszönhetően csaknem 2800 elektromos autó közlekedik már Magyarországon - mondta Kaderják Péter, az ITM államtitkára. A kormány megbecsüli a szociális területen dolgozókat, és béremeléssel honorálja a többi között a hajléktalanellátásban és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában végzett munkájukat - közölte Fülöp Attila államtitkár. Egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság – állapította meg az Európai Bizottság országjelentése. Idén eddig több mint 6300 migránst fogtak el a magyar határon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. További két olasz turistánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést annak a karantén alá vont tenerifei szállodának a vendégei közül, ahol a külügyminisztérium tájékoztatása szerint magyarok is vannak. Meghalt egy második beteg Franciaországban az új koronavírus okozta megbetegedésben, ő a járvány első francia állampolgárságú áldozata. Nem zárható ki, hogy koronavírus-fertőzés okozta egy Ausztriában vakációzó olasz nő halálát - jelentették be az osztrák hatóságok. Közben egy bécsi tanárnőnél is jelentkeztek a fertőzés tünetei, ezért az intézményben beszüntették az oktatást. Terjedésnek indult az új típusú koronavírus Németország legnépesebb és legsűrűbben lakott tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában. Görögországban is megjelent az új koronavírus: az első beteg egy 38 éves görög nő, aki járt Észak-Olaszországban. Brazíliában is megjelent a koronavírus, egy 61 éves férfinél mutatták ki a betegséget, aki korábban Észak-Olaszországban járt. A Covid-19 vírus terjedése miatt Oroszország péntektől nem ad ki vízumot iráni állampolgároknak, szombaton pedig - két légitársaság járatait kivéve - leállítja a légiforgalmat Dél-Koreával. Pánikkeltéssel vádolta meg Haszan Róháni iráni elnök az Egyesült Államokat a koronavírussal kapcsolatban, elemzők aggódnak azonban, hogy a járványnak súlyosabb hatásai lehetnek az ország lakosságára és gazdaságára nézve, mintsem azt Teherán elismeri. Ázsiából több száz újabb fertőzéses esetet jelentettek az új koronavírus-járványban. A magyar családpolitikai rendszer eredményeit ismertette Bosznia-Hercegovinában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Borut Pahor szlovén államfő Janez Jansa volt miniszterelnököt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt elnökét jelölte kormányfőnek. Klaus Iohannis román államfő Florin Citu ügyvivő pénzügyminiszternek adott kormányalakítási megbízást. Nem lehet az ára Ukrajna békéjének, a Donyec-medencei fegyveres konfliktus lezárásának az, hogy Kijev lemond az Oroszország által törvénytelenül elcsatolt Krím félszigetről - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd felgyújtotta magát egy férfi Kijevben, az elnöki hivatal épülete előtt rendezett tüntetésen. Oroszországban április 22-re tűzik ki az országos szavazást az alkotmánymódosításról - jelentette be Pavel Krasenyinnyikov, az alkotmánymódosító munkacsoport társelnöke. Őrizetbe vettek az orosz rendvédelmi szervek Szaratovban két tizenévest, akik fegyveres támadásra készültek egy iskola ellen - közölte a Szövetségi Biztonsági Szolgálat közönségkapcsolatokért felelős központja. Legalább húsz ember vesztette életét Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása miatt három napja ismét kirobbant tüntetésekben, több tucat embert kórházban ápolnak - közölték indiai hatósági források. Legalább huszonkét fegyveres bűnöző és két rendőr vesztette életét a Burundi nyugati részén található Bujumbura Rural tartományban lezajlott összecsapásokban. Folyóba zuhant egy busz a nyugat-indiai Rádzsasztán államban, a balesetben legalább 25-en meghaltak - közölték indiai hivatalos források. A koronavírus-fertőzés terjedése miatt a Budapest Airport megkezdi a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletének mérését. Kivonta a forgalomból és fertőtlenítette a Wizz Air azt a repülőgépét, amelyen korábban egy koronavírussal fertőzött ember utazott a Bologna-Craiova közötti járaton - közölte a légitársaság. Két afgán embercsempész letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság. A rendőrség tetten érte őket, amikor Matty térségében hat – az ideiglenes határzáron átjutott – magukat szintén afgán állampolgárnak valló migránst vettek fel az autójukba. Mintegy 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a férfi, aki külföldről behozott hús áfájával csalt - az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vádemelést javasol. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros bejutott az elődöntőbe a dohai keménypályás női tenisztornán. A Pekler Zalán, Mészáros Eszter kettős aranyérmet szerzett a junior puskások vegyespáros számában a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon. A 37-szeres válogatott Németh Krisztián a Dunaszerdahely labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség bejelentette, a koronavírus terjedése miatt biztosan nem Szöulban rendezik meg március 13. és 15. között a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot.