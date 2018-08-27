2018. augusztus 27.,
hétfő, Gáspár napja

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2018. augusztus 27., hétfő 21:35

Ismerje el munkaviszonynak az otthoni ápolást a kormány – ezt akarja elérni a Demokratikus Koalíció. Vendégünk volt Varju László.

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